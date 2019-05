V Berlíně vyhlásily mimořádný stav. Příčinou je intezivní déšť

Kvůli silnému dešti, který zaplavil jeden jízdní pruh, museli dnes mezi městy Herleshausen a Gerstungen ve středním Německa uzavřít dálnici A4. Na místě se vytvořila téměř dvoukilometrová kolona. V nedalekém městě Eschwege voda zaplavila několik ulic. Hladina řek stoupá v Erfurtu a na řadě dalších míst ve středoněmeckých spolkových zemí Durynsko a Hesensko. Kulminace místních toků se očekává v noci na úterý.

S následky intenzivního deště se dnes potýkala také německá metropole, kde na řadě míst přestaly fungovat semafory. Déšť ovlivnil i provoz na berlínských letištích. Na Tegelu nakrátko přerušili odbavování, na Schönefeldu se zpožďovaly odlety některých linek. Na jižním okraji Berlína blesk zapálil dva rodinné domy, hasičům se je ale podařilo rychle uhasit.

Meteorologové dnes večer varovali před vydatným deštěm také města ve východní části nejlidnatější spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, ve středním Německu, Bádensku-Württembersku a v Bavorsku. Kromě zatopení sklepů hrozí také, že silný vítr bude lámat větve a vyvracet stromy.

Výrazně by mělo v následujících hodinách pršet především v Alpách, kde by tající sníh mohl přispět ke zvýšení hladin horských řek. Varování před povodněmi vydalo několik bavorských okresů pod Alpami včetně Pasova, kam podle předpovědí velké množství vody přinese Dunaj i Inn.

Pršet by v Německu mělo přestat až ve středu. Do té doby by mohlo podle meteorologů na některých místech napršet až 80 litrů vody na metr čtvereční, v Alpách ale až 180 litrů.

Před vydatným deštěm varovali západ země také rakouští meteorologové. Ve spolkových zemích Vorarlbersko, Tyrolsko a Salcbursko hrozí podle nich lokální záplavy.