Salvini v problémech? Evropské volby v Itálii můžou zamíchat kartami

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Favoritem voleb do Evropského parlamentu je v Itálii protiimigrační Liga vicepremiéra a ministra vnitra Mattea Salviniho, který do eurovoleb sešikoval koalici nacionalistických a krajně pravicových stran, do níž vstoupila i česká strana Svoboda a přímá demokracie. Italské strany soupeří o 76 ze 753 křesel EP. Média spekulují o tom, že nesourodá vládní koalice Ligy a Hnutí pěti hvězd (M5S) by se mohla po evropských volbách rozpadnout.