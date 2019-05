Evropské volby v Rakousku ovlivní skandál i řízek s hranolky

Favoritem na vítězství v eurovolbách je podle průzkumů nadále Rakouská lidová strana (ÖVP) kancléře Sebastiana Kurze, druhá by měla skončit opoziční Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPÖ) s volebním lídrem Andreasem Schiederem. FPÖ by mohla přes ztráty způsobené skandálem zaujmout třetí příčku. Do europarlamentu se téměř jistě dostanou také zástupci rakouských Zelených a liberální strany NEOS.

Jisté je, že volby přinesou obměnu. Nejméně 13 z dosavadních 18 rakouských europoslanců už v nově zvoleném europoarlamentu nezasedne. Doyenem se stane 61letý lídr kandidátky ÖVP Othmar Karas, který v Evropském parlamentu sedí od roku 1999.

Podle průzkumu pro deník Österreich z minulého týdne byla zásadním tématem pro evropské volby podle 59 procent Rakušanů ochrana klimatu a podle 58 procent azylová politika. Sociální politika je zásadní podle 57 procent respondentů. O osm procent méně rakouských občanů pak naléhavě volá po snížení byrokracie v EU. To se odrazilo také v předvolebních debatách politických lídrů, jichž jenom veřejnoprávní ORF naplánovala dohromady patnáct.

V rakouském tisku rezonovala i témata, která se vztahují přímo k Evropské unii. Například kancléř Kurz vyvolal pozdvižení, když si postěžoval na "regulační šílenství" a poručníkování z Bruselu. "Místo aby neustále požadovala více peněz, měla by EU přestat lidem stále víc předepisovat, jak mají žít," prohlásil Kurz. EU podle něj zbytečně nařizuje i to, jak se má připravovat vídeňský řízek s hranolky. Na následnou kritiku opozice reagoval v rozhovoru s agenturou APA poznámkou, že "člověk není protievropský jenom proto, že chce učinit Evropu lepší".

Rakouský volební boj před evropskými volbami zkalily také sílící obavy o svobodu tisku v zemi. Nejznámější politický moderátor země Armin Wolf ve svém pořadu ZiB2 na veřejnoprávní ORF po Velikonocích v debatě s volebním lídrem FPÖ Haraldem Vilimským srovnával protimigrační plakát mládežnické organizace strany s podobným materiálem z někdejšího antisemitského nacistického plátku Der Stürmer. Vilimsky hovořil o "skandálu první třídy", který nemůže zůstat bez následků. Politik později vyzval televizi, aby Wolfa vyhodila a Strache prohlásil, že bude "jako lev" bojovat za zrušení koncesionářských poplatků.

Od vstupu do EU v roce 1995 se v Rakousku uskutečnily patery evropské volby. Naposledy k volebním urnám přišlo 45,39 procenta oprávněných rakouských voličů. Právo volit má nyní přibližně 6,4 milionu Rakušanů.

Rakousko přitom rozhodně nepatří mezi největší stoupence unie. Měsíc před eurovolbami se 21 procent Rakušanů vyslovilo pro vystoupení z Evropské unie, což je třetí největší podíl ze všech unijních zemí. Více lidí chce mít svou zemi mimo EU pouze v Británii (37 procent) a České republice (24 procent).