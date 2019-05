Beneluxu míří do evropského parlamentu populisté i zelení

Největší počet poslanců Evropského parlamentu budou z tria zemí Beneluxu vybírat Nizozemci. Hlavním favoritem je podle průzkumů Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) premiéra Marka Rutteho, které předpovědi přisuzují přibližně pět křesel ze 26 patřících Nizozemsku. Velkou pozornost však poutá vzestup populistického Fóra pro demokracii (FVD) novináře Thierryho Baudeta. Strana lákající voliče na protiimigrační, ale i protiunijní hesla nečekaně uspěla již v březnových provinčních volbách a podle voličských anket by měla získat nejméně tři mandáty.

Proti minulým volbám patrně ztratí středově zaměřené strany jako křesťanští demokraté či liberální uskupení Demokraté 66, ale i protievropsky zaměřená Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, které patrně část voličů přebere podobně vyprofilovaná FVD.

Belgičané budou stejně jako například Češi vybírat 21 poslanců. Nejsilnější stranou by měla podle průzkumů zůstat nacionalistická Nová vlámská aliance (N-VA), která obhajuje čtyři mandáty. Mírný ústup čeká podle voličských anket vládní Reformní hnutí úřadujícího premiéra Charlese Michela či socialisty. Naopak posílit by měli vlámští i valonští zelení, kteří by dohromady mohli mít v EP stejně křesel jako nejsilnější vlámští nacionalisté. Výsledky belgického hlasování by mohl ovlivnit fakt, že se koná souběžně s parlamentními volbami, kterým koncem loňského roku předcházel rozkol v rámci tehdejší koalice Michelovy strany a N-VA.

V Lucembursku, kde se volí šest poslanců, by podle průzkumů měla obhájit tři křesla dominantní křesťansko-demokratická strana CSV. Zbylé tři mandáty si v případě naplnění předvolebních odhadů rozdělí demokraté, socialisté a zelení.

Výrazný rozdíl v rámci tria zemí Beneluxu patrně bude jako již tradičně v účasti. Belgie a Lucembursko, kde je volební účast povinná, patřily při minulých eurovolbách mezi země s nejvyšším zájmem voličů o hlasování. Belgický účast se blížila 90 procentům, v Lucembursku dosáhla téměř 85 procent. Naproti tomu v Nizozemsku přišla k urnám přibližně třetina voličů, což bylo mírně pod celoevropským průměrem.