Ficův SMER na ústupu, na Slovensku posiluje krajní pravice i proevropské strany

PS/Spolu a LSNS podle Baboše svým volebním ziskem patrně překvapí, strany vsadily v kampani i na setkání s voliči. Bratislavský Institut pro veřejné otázky (IVO) ve své dřívější studii zjistil, že právě voliči zmíněných dvou stran jsou nejvíce mobilizovaní k účasti na eurovolbách.

LSNS dlouhodobě prosazovala vystoupení země z EU a NATO, šéf strany Marian Kotleba v probíhající předvolební kampani ale tvrdil, že odchod Slovenska z EU není reálný. "Tento obrat považuji jen za součást kampaně," řekl Baboš.

Podle Baboše LSNS a PS/Spolu patrně uspějí na úkor vládních stran včetně Směru-SD, který odstartoval vlažnou kampaň teprve před několika týdny. Směr-SD zaznamenal ústup z dřívějších pozic již v parlamentních volbách v roce 2016 a také v pozdějších krajských a komunálních volbách. Ve volbách do EP se o hlasy voličů na Slovensku uchází 31 stran a koalic.

Zavedené agentury nezveřejnily výsledky průzkumů veřejného mínění speciálně k eurovolbám, a to s ohledem na očekávanou nízkou účast. Kromě toho dva týdny před hlasováním platí na Slovensku zákaz uveřejňování výsledků anket. V dřívějších průzkumech si polepšila LSNS i PS/Spolu, které shodně dosáhly dvouciferné podpory. Eurovolby se na Slovensku uskuteční dva měsíce po prezidentských volbách, které vyhrála někdejší místopředsedkyně Progresivního Slovenska Zuzana Čaputová.

Baboš podobně jako IVO očekává, že k volbám tentokráte přijde více voličů. "Díky vyšší mobilizaci politických stran a evropských institucí bude účast vyšší než před pěti lety. Pokud by ovšem byla nad 20 procenty, bylo by to příjemné překvapení," uvedl Baboš. V roce 2014 se eurovoleb na Slovensku zúčastnilo jen 13 procent oprávněných voličů.

Voliči na Slovensku budou vybírat 14 europoslanců. Jeden zvolený kandidát ovšem získá křeslo v EP až po té, co Británie vystoupí z EU. V současnosti má Slovensko 13 zástupců v EP, křeslo navíc by mělo zemi připadnout právě v souvislosti s brexitem.

Kromě Slováků se eurovoleb v zemi pod Tatrami mohou zúčastnit i občané členských zemí EU, kteří mají na Slovensku trvalý pobyt. Hlasování o budoucích slovenských europoslancích ze zahraničí Bratislava neumožňuje.