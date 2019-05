V Madridu se poprvé sešel nový parlament, nechyběli ani věznění katalánští poslanci

Čtyři katalánské poslance, kteří jsou ve vazbě už více než rok, přivítal dopoledne při příchodu do sálu dlouhotrvající potlesk některých kolegů. Ve 350členném Kongresu poslanců usedlo 22 katalánských poslanců ze dvou separatistických stran. Předsedou jedné z nich je Oriol Junqueras, který dorazil do sálu z vazby a jemuž za vzpouru hrozí až 25 let vězení.

"Jak se máš?" zeptal se Junquerase španělský premiér a šéf socialistů Pedro Sánchez, když mu katalánský separatista podal ruku. "Musíme mluvit," odpověděl Junqueras podle svědků citovaných agenturou Europa Press.

Sánchez nabízí katalánské regionální vládě, složené ze separatistů, už od loňska jednání o širší autonomii. Katalánský premiér Quim Torra ale není z Junquerasovy strany a jako separatista vystupuje více radikálně.

Jako gesto vyjadřující zájem o znovuotevření jednání navrhli socialisté, kteří dubnové volby vyhráli, do čela obou komor Katalánce, ale ze socialistické strany. Předsedkyní Kongresu poslanců tak byla zvolena dosavadní ministryně Sánchezovy vlády Meritxell Batetová a předsedou Senátu se stal Manuel Cruz, který přednáší na barcelonské univerzitě.

Batetová byla zvolena až ve druhém kole, což podle španělských médií naznačilo, jak může za pár týdnů vypadat hlasování o důvěře premiérovi. Batetovou podpořili kromě socialistů levicoví Unidas Podemos, Baskická národní strana (PNV), jeden valencijský poslanec, dva poslanci z Kanárské koalice a jeden kantábrijský poslanec. Nehlasovali pro ni lidovci, strana Ciudadanos, Vox ani katalánští separatisté, kteří při první kole vhodili neplatné lístky. Namalovali na ně totiž žlutou stužku, symbol solidarity s uvězněnými katalánskými politiky.

Poslanci dnes zvolili i další členy vedení dolní komory, v němž usedli socialisté, lidovci, Ciudadanos a Podemos. Krajně pravicová strana Vox, která má v novém parlamentu 24 poslanců, zastoupení ve vedení nemá.

Kritiku pravicových poslanců a naopak bouřlivý potlesk poslanců katalánských si vysloužil Junqueras, když pronesl slib poslance. Označil se v něm totiž za politického vězně.

První úkolem nového vedení Kongresu poslanců je rozhodnout o pozastavení mandátů čtyř souzených Katalánců, což vyplývá z parlamentního řádu a ze zákona, protože jsou ve vazbě a souzeni za vzpouru. Pokud vedení mandáty Junquerasovi, Jordi Turullovi, Josepu Rullovi a Jordimu Sànchezovi pozastaví a oni se mandátů nevzdají ve prospěch náhradníků z kandidátek, sníží se absolutní většina pro hlasování v dolní komoře. To by podle místní médií mohlo usnadnit vyslovení důvěry Pedru Sánchezovi, jehož zřejmě král po jednání s lídry parlamentních stran navrhne na premiéra.