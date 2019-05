Slovensko je v šoku. Lékaři omylem zabili muže

Pavel přišel do nemocnice se zápalem plic. Lékaři mu v nich objevili vodu, kterou museli chirurgicky odsát. Při zákroku ale mnoho krve, proto musel dostat transfúzi. Až později se zjistilo, že namísto krevní skupiny 0+ mu lékaři dali skupinu B+.

Jeho dcera Petra pro tvnoviny.sk uvedla, že po transfuzi mu začaly selhávat orgány, proto ho lékaři přesunuli na ARO. Po té, co se jeho stav zlepšil, ho měli přemístit opět na chirurgii, kde mu však začala selhávat játra. To je rovněž uvedeno jako oficiální příčina smrti.

Úřad pro dohled nad zdravotní péčí (ÚDZS) ale tvrdí, že došlo k selhání lékařů. Nový Čas zjistil, chyba nastala při zkoušce krve. Nikdo totiž před transfuzí nezkontroloval, zda se skupiny shodují.

V Univerzitní nemocnici L. Pasteura vážné pochybení přiznali a vyhodili dva lékaře a sestru. "Ukončili jsme pracovní poměr se třemi zaměstnanci, proškolili jsme transfúzní lékaře a sestry v oblasti zásad správné praxe odběru a označování vzorků, změnili jsme povinnost archivování testů," uvedla mluvčí nemocnice Ivana Stašková.

Jeden drsný případ za druhým

Pochybení slovenských lékařů není prvním případem svého druhu. Nedávno si lékaři při operaci v nemocnici v Nitře spletli levé koleno s pravým a 75letému pacientovi operovali nesprávnou nohu. Informovala o tom TV Markíza s tím, že důchodce nyní bolí obě nohy a nemůže skoro chodit.

Média také zveřejnila případ, kdy manželé z Popradu přivedli na svět dítě, které se narodilo přiškrcené. Prakticky ihned po narození začal novorozenec umírat a lékaři ho nezachránili. Děťátko se dožilo jednoho roku a poté zemřelo.

Své zkušenosti má maminka Jana ze Serede. Lékaři v Galante její rok a půl staré holčičce neposkytli dostatečnou péči a děťátko zemřelo na rotavirus a salmonelózu. Lékaři přitom tvrdili, že holčička je jen unavená a spí. Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí následně potvrdil, že lékaři v tomto případě pochybili.

Veřejností otřásl i nedávný případ Jakuba (†2). Naprosto zdravý a hravý chlapeček se nemohl několik dní vyprázdnit a matka s ním proto navštívila lékařku.

"Bylo to to nejhorší, co jsem v životě zažila. Jakub se nemohl vykakat a zdravotní personál namísto toho, aby se o něj staral, tak mi nadával, že jsem nezodpovědná. Dali do něj šest klystýrů a Jakuba mi otrávili," řekla serveru Čas.sk pětadvacetiletá matka Dagmar.

Šest klystýrů je dávka, kterou by těžko snášel i dospělý člověk, natožpak dvouleté dítě. Jakubovi ale nepomohlo ani to, a matce zemřel pod rukama.

Šokující je i případ z loňského srpna. Matka dvou dětí Majka šla do porodnice s očekáváním třetího potomka, na porodním sále ale začaly problémy. Porod trval velmi dlouho a žena si stěžovala, že nemůže dýchat.

Během porodu Majka trpěla a plakala, že ho nepřežije. Nakonec upadla do kómatu a lékaři se rozhodli pro císařský řez. Pro matku ale bylo příliš pozdě. Majka zemřela po dvou týdnech, které strávila v bezvědomí.

Pitva následně prokázala, že došlo k úmrtí následkem multiorgánového selhání. Orgány a tkáně nebyly dostatečně zásobené krví a ženě postupně selhaly funkce jednotlivých orgánů a orgánových systémů.

Stále živý je rovněž případ z nemocnice v Levicích, kde nechali onkologickou pacientku po operaci žaludku ležet dva dny na chodbě. Ta následně zemřela.

Podle serveru Pravda.sk podstoupila žena operační zákrok. Poté lékaři nechali ženu s rakovinou ležet na chodbě, protože údajně nebyla volná lůžka na pokojích. Stav pacientky byl přitom velmi vážný. Trpěla rakovinou lymfatických uzlin v pokročilém stádiu a měla i další zdravotní komplikace.

I tento případ má zarážející vyústění. Lékař, který měl zdraví pacientky na starosti, byl propuštěn. To ale pozůstalým nestačí a přijde jim to jako nedostatečný trest za pochybení, které pacientku stálo život.