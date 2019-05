Facebook před eurovolbami zaplnily dezinformace, viděly je miliony Evropanů

Organizace Facebooku nahlásila přes 500 podezřelých skupin a stránek z Francie, Německa, Itálie, Británie, Polska a Španělska, které sledovalo přes 32 milionů uživatelů vytvářející přes 67 milionů interakcí (komentáře, sdílení a označení "to se mi líbí").

Většina z nich buď šířila dezinformace, nebo se jednalo o falešné profily a účty, které pravidla sociální sítě zakazují. Nepravé účty byly často mnohem populárnější než oficiální stránky krajně pravicových a protievropských populistických stran, které podporovaly a napodobovaly, uvedla organizace Avaaz.

Cílem některých stránek bylo vyvolat nenávist proti migrantům nebo šířit dezinformace o Bruselu. Problematické byly například francouzské stránky podporující rasismus nebo německé příspěvky popírající holokaust. Objevily se i falešné účty protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD).

Organizace Avaaz uvítala, že na základě jejích upozornění Facebook v posledních týdnech smazal část problematických stránek a účtů. Jenom zablokované stránky měly přes 500 milionů zhlédnutí, což je více, než je voličů ve volbách do Evropského parlamentu, řekl za Avaaz Christoph Schott britskému serveru The Guardian.

Avaaz provádí vlastní kontrolu stránek porušujících pravidla Facebooku nezávisle na technologické firmě a svá zjištění jí pak předává. Podle Schotta Facebook dobře odvádí práci při mazání problematických stránek, ale měl by je lépe odhalovat. "Měli by to dělat sami. Nás je 30, Facebook má ve svých bezpečnostních týmech přes 30.000 lidí," uvedl Schott. Sociální síť některé z účtů a skupin smazala, část jich je ale stále v provozu.