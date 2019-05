Jak o evropských volbách referují ruská média? Odpověď Vás možná překvapí

Autor článku, nezávislý analytik mezinárodních záležitostí Alessandro Gagaridis, prozkoumal tři hlavní ruská média píšící články v anglickém jazyce – RT, Sputnik News a Russia Insider. Všechny tři média pracují s třemi opakujícími se tématy. Tím nejčastějším je vzestup euroskeptické strany Brexit Party známého odpůrce EU Nigela Farageho, která v průzkumech dominuje nad dvěma hlavními britskými stranami, konzervativci a labouristy.

Ruská média se též hojně věnují Francii. RT a Sputnik si všímají toho, že strany franouzského prezidenta Emmanuela Macrona a jeho protikandidátky v prezidentských volbách Marine Le Penové, jsou favority ve volbách a jsou na podobných pozicích, co se týče volebních preferencí. Ruská média zdůrazňují, že Le Penová se pokouší volby změnit v referendum o Macronovi a případně jej donutit k odstupu k funkce, jako to udělal bývalý prezident Francie Charles de Gaulle po prohře v parlamentních volbách v roce 1946.

Velké pozornosti se též dostává Itálii a sílícímu vlivu tamní, tzv. populistické strany Liga severu, která je vedená ministrem vnitra Matteem Salvinim. Sputnik News zmiňuje, že Liga by se mohla stát druhou největší jedinou stranou v Evropském parlamentu. Russia Insider se o Salvinim vyjadřuje jako „ slavném novém Caesarovi“, odhodlaném „osvobodit Itálii od galského [francouzského] finančního otroctví“ a muži, který spolu s Le Penovou a maďarským premiérem Viktorem Orbánem formuje panevropský blok proti „francouzsko/německé mocenské ose.“

Dalším opakujícím se tématem v ruských médiích je odmítnutí podezření, že se pokouší ovlivnit volby do Evropského parlamentu. Zvláště RT se vůči tomu silně vymezuje. Podle stanice např. článek New York Times, který to naznačuje, neposkytuje žádný důkaz a sestává z tvrzení protiruských příznivců NATO, kteří mají být napojeni na Demokratickou stranu USA.

Podle Gagaridise existuje silný rozdíl mezi tím, jak se dívá na volby do Evropského parlamentu a tzv. euroskeptické strany Russia Insider a ostatní dvě média. Russia Insider se vyznačuje velmi konzervativními, antisemitistickými a konspiračními názory. Z jeho perspektivy je vzestup euroskeptických stran dobrou věcí.

Ostatní dvě média se pokouší vystupovat jako více mainstreamová, objektivní média a proto jejich politické preference nejsou tolik zřejmé. RT poskytlo prostor bývalému labouristickému poslanci Kenovi Livingstonovi, který přímo vyzývá čtenáře, aby volili proti euroskeptickým stranám.

RT a Sputnik naznačují, že posilování euroskeptických stran není ani tak dáno opravdovou upřímnou podporou, kterou by měly mezi voliči jako spíše nespokojeností voličů s jejich domácí a tedy i EU politikou. Právě údajná propast mezi elitami EU a obyčejnými voliči je téma, která všechny tři ruská média, bez ohledu na své odlišné publikum, zdůrazňují. Podle Gagaridise to je zcela v souladu s strategickými cíli Moskvy, pro kterou je rozdělená spíše než sjednocená EU preferovanou možností.