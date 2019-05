Katalánští poslanci můžou přijít o mandát, španělská prokuratura chystá žalobu

Čtveřice poslanců včetně bývalého katalánského vicepremiéra Oriola Junquerase a jeden senátor byli do parlamentu zvoleni na konci dubna bez ohledu na to, že jsou dlouhodobě drženi ve vazbě. Za obvinění související s předloňským referendem za nezávislost Katalánska jim hrozí až 25 let vězení.

Zákon, podle něhož jsou katalánští politici souzeni, podle prokuratury zároveň zakazuje, aby vykonávali veřejné funkce a soud by jim proto měl jejich výkon co nejdříve pozastavit.

Podle listu La Vanguardia však okolo zmíněné pětice panují nejasnosti, neboť nejvyšší soud se nedávno vyjádřil, že rozhodnout o přerušení výkonu funkcí by mělo vedení parlamentních komor. Soud nechtěl do složení parlamentu zasahovat, neboť by se to dalo vykládat jako vměšování soudní moci do politiky.

Do čela Kongresu poslanců i Senátu byli v úterý zvoleni katalánští socialisté, což je vykládáno jako vstřícné gesto premiéra Pedra Sáncheze vůči tomuto autonomnímu regionu. Předsedkyně dolní komory Meritxell Batetová dnes odeslala nejvyššímu soudu dotaz, jak se má v případě poslanců zachovat.

Pokud by byly mandáty čtveřice Katalánců skutečně pozastaveny, sníží to absolutní většinu v dolní komoře, čímž se může usnadnit získání důvěry novému premiérovi, kterým bude pravděpodobně opět Sánchez. Celá pětice se též může svých mandátů vzdát ve prospěch některého ze stranických kolegů.