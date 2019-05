Americká základna v Polsku? Státy jsou blízko dohodě

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Varšava a Washington jsou blízko dohodě o zvýšené americké vojenské přítomnosti v Polsku. Obě strany se ale stále liší v názoru na to, kdo zaplatí novou výstavbu, není jasné ani to, jak dlouho americký závazek potrvá. Uvedla to dnes agentura Reuters. Obě strany doufají, že dohodu, kterou Varšava navrhla loni v září, se podaří uzavřít během červnové návštěvy prezidenta Andrzeje Dudy ve Washingtonu.