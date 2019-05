Rakousko se baví na účet politiků, píseň Going to Ibiza se stala nejposlouchanější

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Video, které zachytilo rakouského politika Heinze-Christiana Stracheho při korupčním jednání na španělském ostrově Ibiza, vyvolalo po svém zveřejnění nečekaný návrat staršího tanečního hitu We're Going to Ibiza (Jdeme na Ibizu) do čela žebříčků oblíbenosti.