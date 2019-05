Kaczyński má problém s Le Penovou. Vadí mu vazby na Moskvu

Salvini se staví do první linie rostoucího hnutí nacionalistických vůdců, kteří usilují o to, co nazval osvobozením 28 států EU od bruselské okupace. Salvini shromáždil v sobotu v Miláně nacionalisty z celé Evropy, včetně Le Penové, vůdce Alternativy pro Německo Jörga Meuthena či předsedy českého hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Do Milána nicméně nepřijel ani Kaczyński, ani maďarský premiér Viktor Orbán.

Letos Salvini navštívil Varšavu, kde se snažil získat do své koalice PiS, ale narazil na hranice spolupráce v důsledku polských hořkých zkušeností se staletou nadvládou Moskvy.

"Vidím politická uskupení působící v jednotlivých zemích, které jsou zjevně spojeny s Moskvou a dostávají její podporu. Dobrým příkladem je uskupení Le Penové," řekl Kaczynski, klíčová postava polské vládní politiky. "Nejdůležitější otázka zní, do jaké míry bude politika těchto uskupení ovlivněna Kremlem, pokud se stanou klíčovou silou v EU? Jinými slovy, jak silné jsou tyto vazby a závislosti?" dodal.

Uskupení Le Penové, dříve zvané Národní fronta, si vypůjčilo miliony eur od První česko-ruské banky, připomněla AP. Ruský prezident Vladimir Putin také předloni v Kremlu přijal Le Penovou během kampaně před francouzskými prezidentskými volbami v rámci Putinovy širší snahy o podporu nacionalistických a protiglobalistických sil na Západě.

Le Penová se při návštěvě Estonska na začátku května pokusila bagatelizovat své sepětí s Putinem. "Nejsem pod kontrolou žádné cizí země a nedovolím, aby nás měl Putin pod palcem," ujišťovala.

Česká národní banka udělila licenci ruské První česko-ruské bance v roce 2008, po čtyřletém úsilí tohoto moskevského finančního ústavu. Ten v roce 2014 poskytl francouzským nacionalistům půjčku ve výši devíti milionů eur (čtvrt miliardy korun podle tehdejšího kurzu). Banka později zkrachovala.

Europoslanci PiS jsou v současnosti spolu s českou ODS či britskými konzervativci součástí frakce Evropských konzervativců a reformistů. Že tak tomu zůstane i po volbách, ujišťuje v tisku dvojka na kandidátce PiS Ryszard Czarnecki.