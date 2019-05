Padne premiérka? Dnes se rozhodne o osudu Mayové.

— Autor: Jan Hrabě / EuroZprávy.cz / ČTK

Už dnes večer by po jednání vlivného výboru britských konzervativních poslanců mohl být o něco jasnější osud premiérky Theresy Mayové, která čelí výzvám, aby úřad opustila. Média spekulují o tom, že ministerská předsedkyně by pod tlakem ministrů a dalších stranických kolegů mohla sama slíbit brzkou rezignaci. V opačném případě je ve hře možnost, že konzervativní poslanci budou znovu hlasovali o jejím sesazení. K tomu by ovšem takzvaný Výbor 1922, který se sešel v 16:00 místního času (17:00 SELČ), musel změnit pravidla Konzervativní strany.