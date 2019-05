„Brexit jsme přivítali otevřením šampaňského“. Klaus řečnil na shromáždění Strany pro brexit

„Měli byste vědět, že máte mnoho přátel v České republice – obecně, ale konkrétně, co se týče brexitu. Mnozí z nás otevřeli láhve se šampaňským, když slyšeli první výsledky referenda o britském referendu tři roky zpátky,“ řekl Klaus.

„ My jsme to nepovažovali jenom za vaše vítězství, bylo to vítězství pro všechny evropské demokraty, bylo to taktéž naše vítězství. Referendum o brexitu nebylo jen o Velké Británii, bylo to o Evropě jako celku, o EU a o nás v České republice,“ pronesl Klaus, který byl odměněn velkým potleskem.

Podle Klause jsou Češi stejnými kritiky EU jako Britové. „ My Češi jsme v mnoha aspektech stejnými kritiky Evropské unie, kritiky postdemokracie, kritiky unijní necitlivosti a arogance, unijní nedemokratické podstaty. Podobně jako vy si o sobě chceme rozhodovat sami u nás v Praze. Stejně jako to vy chcete dělat v Londýně, ne v Bruselu,“ řekl Klaus ve svém anglickém projevu, kterým si získal pozornost euroskeptických médií jako je britský server Express či americký server Breitbart.

Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2018 patřili Češi spolu s Brity a Řeky k největším euroskeptikům. Členství za dobrou věc označilo jen 34% respondentů, tj. nejméně ze všech členských zemí EU (včetně Velké Británie). Za špatné považovalo členství v unii 18% dotázaných Čechů, což bylo třetí nejvyšší číslo po Velké Británii a Řecku. Nicméně, 62% respondentů uvedlo, že považuje členství v EU za prospěšné.

Klaus považuje brexit za „historický milník“ a „smrtící ránu pro pýchu evropských pohlavárů, pýchu unijní nomenklatury“. Podle něj však „politické elity EU“ výsledek referenda nechtějí přijmout a tím „dospět k pozitivnímu řešení“. Klaus je obviňuje, že chtějí „ nejvíce potrestat, ponížit a odsoudit Velkou Británii“, aby ukázaly ostatním , a zvláště pak menším zemím, že „nemají šanci EU opustit“.

Ihned po ohlášení výsledků referenda o brexitu řada euroskeptických stran, např. čeští Svobodní, volala po místních verzích odchodu z EU. Jak se ale blíží evropské volby, euroskeptické strany začaly namísto odchodu o EU mluvit o „reformě“ EU zevnitř. Odborníci jsou přesvědčeni, že právě zdlouhavá vyjednávání EU s Velkou Británií o finální podobě brexitu jsou toho příčinou.

Bývalý český prezident v této souvislosti zkritizoval britské strany, že nedokázaly dohodnout odchod Velké Británie z EU. „ Chování Evropské unie si vyžadovalo jasného a neochvějného postoje na straně Velké Británie. Který k naší velké lítosti nepřišel. Vaše země byla a je rozdělená a váhající. Vaši politici nedokázali racionálně reagovat. Pravděpodobně od EU neočekávali takové bezcitné a tvrdé zacházení. Nicméně, neočekávat ho byla velká chyba. Z mého pohledu velké britské strany zcela selhaly a zradily a opustily britské občany, své voliče.“

Klaus ve svém proslovu dal zcela najevo, že Straně pro brexit, zvláště pak jejímu předsedovi, Nigelu Farageovi, fandí. „ Vím, že jste nepředpokládali, že se těchto evropských voleb zúčastníte, ale je to nutné. Bez vás, bez Nigela Farage, bez Strany pro brexit bude britská nerozhodnost pokračovat. Musíte volby vyhrát, získat silný mandát, abyste mohli ovlivňovat osud své země.“

Podle průzkumů je skutečně Strana pro brexit favoritem v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Vládní konzervativci by mohli spadnout až na páté místo. Britové začnou volit už ve čtvrtek, výsledky ale budou známy až v neděli večer.

Farage je dlouhodobým kritikem EU. Ještě za svou první stranu, Stranu nezávislosti Spojeného království (United Kingdom Independence Party – UKIP) se dostal do Evropského parlamentu v roce 1999. Do Evropského parlamentu se dostal i v roce 2004, 2009 a 2014.

Jeho největší odpůrce, bývalý premiér Belgie Guy Verhofstadt, v roce 2012 řekl, že Farageův plat je „největším plýtváním peněz EU“. Toto své tvrzení zopakoval i po oznámení výsledků referenda o brexitu. „ Konečně se zbavíme největšího plýtvání v rozpočtu EU – když jsme platili váš plat 17 let,“ řekl horký kandidát na předsedu Evropského parlamentu.