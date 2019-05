Krajně pravicová vlna se prožene Evropou? Lekce pro evropské politiky, zní z Washingtonu

Rasismus, Putin i korupce

Volby do Evropského parlamentu zpravidla nepřitahují velkou pozornost, a to ani Evropanů, uvádí washingtonský server. Podotýká však, že volby do nadnárodního zákonodárného sboru, které proběhnou tento týden, tentokrát znepokojují zastánce liberální demokracie na kontinentu.

"Krajně pravicové strany, které mísí ekonomický populismus, nepřátelství vůči přistěhovalcům a autoritářské tendence s nechutí vůči Evropské unii samotné, se spojují napříč hranicemi států a očekávají nárůst podpory," píše editorial.

Nikdo neočekává, že by krajní pravice získala ve volbách v osmadvaceti členských zemích Evropské unie většinu, připouští vlivný deník. Varuje však, že tyto strany mohou získat dostatek mandátů k tomu, aby činily v Evropském parlamentu obstrukce a dále oslabovaly Evropskou unii, kterou zužuje ekonomická stagnace a odkládaný odchod Velké Británie.

Populisté, kteří mají i sympatie amerického prezidenta Donalda Trumpa, tvrdí, že hájí ty Evropany, kteří chtějí bránit své hranice před vlnami žadatelů o azyl z Blízkého východu a Afriky, a kteří mají dost vlády izolovaných evropských elit v Bruselu, poukazuje renomovaný server. Dodává, že uvedené hnutí má svou temnější stránku.

Za ni Washington Post označuje toleranci rasistických stoupenců, spojenectví s režimem ruského prezidenta Vladimira Putina a otevřenost korupci. Jako živou ilustraci problému spatřuje vlivný deník v čerstvém skandálu Svobodné strany Rakouska, které dává přízvisko extremistická.

Německá média minulý týden přinesla zprávy o videu, na kterém je zachycen lídr Svobodné strany Rakouska Heinz-Christian Strache na setkání s ženou, která se prezentuje jako neteř ruského oligarchy a nabízí podporu Stracheově partaji a nákup podílu v největším rakouském bulvárním deníku, nastiňuje editorial. Doplňuje, že Strache na oplátku přislíbil, že rakouská vláda ženě přiklepne velké stavební zakázky.

Lekce pro evropské politiky

Schůzka byla zřejmě provokací, přiznává americký server. Vysvětluje, že žena na nahrávce není příbuznou ruského oligarchy a není ani jasné, kdo video pořídil a za jakým účelem.

Strache byl přesto nucen rezignovat a rakouská koaliční vláda vedená středo-pravicovým kancléřem Sebastianem Kurzem se hroutí, konstatuje Washington Post. Připomíná, že dvaatřicetiletý Kurz, politické "zázračné dítě", podnikl riskantní experiment, když se rozhodl spojit po volbách v roce 2017 s krajní pravicí namísto složení centristické koalice, která by extremisty izolovala.

Tento risk Kurze dohnal ještě před zveřejněním zmíněného videa, deklaruje editorial. Poukazuje, že Svobodná strana Rakouska, která získala kontrolu nad mocným ministerstvem vnitra, podnikla zásah vůči protiextremistické jednotce rakouské tajné služby.

"Spolu s tím byl Kurz opakovaně nucen reagovat na rasistická prohlášení a poznámky svých koaličních partnerů," píše washingtonský server. Zmiňuje též kancléřova sobotní slova, že Svobodná strana Rakouska poškodila obraz země.

Celé drama by podle renomovaného deníku mělo posloužit jako lekce politikům v jiných zemích, jakými jsou Itálie, Dánsko či Estonsko, kteří se rovněž spojili s krajní pravicí. Zdá se, že v Rakousku se voliči poučili a poslední průzkumy veřejného mínění ukazují razantní propad podpory Svobodné strany Rakouska, doplňuje editorial.

"Jak ale volby v Evropě tento týden pravděpodobně ukážou, širší vlna krajně pravicového populismu bude teprve vrcholit," očekává závěrem Washington Post.