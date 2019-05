Mayová byla zahnána do kouta, v pátek podá rezignaci, píší britské noviny

Jeden z vlivných členů Výboru 1922 Geoffrey Clifton-Brown na to reagoval, že pokud Mayová v pátek neoznámí datum své rezignace, výbor umožní hlasování o důvěře šéfce strany. "Chci, aby stanovila časový plán svého odchodu. Domnívám se, že slepé popírání znějící dnes (ze sídla premiérky) je jen kouřová clona, neboť předsedkyně vlády nechce ovlivnit výsledek evropských voleb," řekl Clifton-Brown agentuře Press Association.

Volby do Evropského parlamentu se ve Spojeném království konají dnes. V nich vládní Konzervativní straně hrozí nejhorší volební porážka v historii, napsal server Independent.

Ministr Hunt dnes prohlásil, že podle jeho názoru bude Mayová v čele vlády ještě v době, kdy Británii navštíví šéf Bílého domu, tedy od 3. do 5. června. To je podle britského deníku The Guardian možné, protože konzervativci, kteří požadují její odchod, chtějí, aby rezignovala jako šéfka strany. Ve straně panuje shoda, že Mayová zůstane premiérkou do doby, než si strana vybere nového lídra, píše list. To se podle něj může stát nejdříve koncem července. Premiérka navíc nemůže rezignovat, dokud není schopna královně sdělit jméno svého nástupce, píše The Guardian.

Rozkol v řadách konzervativců prohloubil premiérčin úterní projev, ve kterém Mayová představila návrh zákona o "rozvodové dohodě" s EU. Touto cestou chce v parlamentu de facto ratifikovat připravenou dohodu se zbytkem Evropské unie, kterou ovšem Dolní sněmovna již třikrát odmítla. Ve snaze získat opoziční hlasy premiérka do návrhu zákona zahrnula několik prvků reagujících na požadavky labouristů. Její stranické kolegy pobouřil hlavně příslib hlasování o možnosti vypsat referendum o finální podobě brexitu, přičemž by se vláda musela vůlí poslanců řídit.

Mayové hrozil pád už ve středu večer, když na zasedání Výboru 1922 zazněl návrh na změnu příslušných stranických pravidel tak, aby umožnila okamžité hlasování o důvěře Mayové. Výbor ale pravidla nezměnil.

Stoupenci tvrdší podoby brexitu se premiérku touto cestou neúspěšně pokusili odstavit z čela Konzervativní strany loni v prosinci a podle dosud platných pravidel se může takové hlasování opakovat až po 12 měsících.