Kickl zkritizoval rakouského prezidenta za postup v krizi, média ho naopak chválí

"Takzvaní odborníci jsou loutkami skrz naskrz černého kabinetu," uvedl dnes na facebooku Kickl s odkazem na barvu, která je tradičně symbolem Kurzovy ÖVP.

Rakouská vládní koalice lidovců a svobodných se o víkendu rozpadla v důsledku zveřejnění tajně pořízeného videa z roku 2017, na kterém předseda FPÖ a pozdější vicekancléř Heinz-Christian Strache na setkání ve vile na Ibize slibuje údajné ruské investorce státní zakázky v případě, že mu pomůže v parlamentních volbách. Strache po zveřejnění videa ze všech funkcí odstoupil.

Kancléř Kurz následně navrhl, aby prezident odvolal ministra vnitra za FPÖ Kickla. Premiér tím podle svých slov chtěl zajistit maximální nezávislost vyšetřování Stracheho kauzy. Své funkce na protest proti Kicklovu odvolání složili i další ministři FPÖ kromě ministryně zahraničí Karin Kneisselové, kterou svobodní do vlády nominovali jako nestranickou odbornici.

V pondělí by měli rakouští poslanci hlasovat o důvěře obměněnému Kurzovu kabinetu. Jak budou hlasovat opoziční sociální demokraté (SPÖ) zatím není jasné. Stejně tak není jasné, zda vládu, ze které odešli, podpoří svobodní. Někteří členové FPÖ již naznačili, že budou hlasovat pro vyjádření nedůvěry. V takovém případě by Kurz musel funkci kancléře opustit a s ním by skončil i celý jeho kabinet. Prezident by musel následně jmenovat předsedou vlády jinou osobnost, která by Rakousko dovedla k zářijovým předčasným volbám.

Řada rakouských médií Van der Bellena za postup v současné krizi chválí, oceňují především jeho snahu udržet v zemi stabilitu. Podle některých komentátorů by ale přehnané lpění na stabilitě mohlo způsobit, že kancléř Kurz vzejde ze současné krize posílen a po předčasných volbách naplánovaných na září opět sestaví koalici s FPÖ.