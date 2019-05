"Odepřeli mi hlasovat". Občané EU žijící v Británii si stěžují na nesrovnalosti u voleb

Občané EU trvale žijící v Británii tam mohou v eurovolbách hlasovat, pokud vyplní příslušné registrační formuláře. Řada voličů si dnes ale stěžovala na to, že úřady podle nich jejich formuláře nezpracovaly včas nebo jim pozdě sdělily či vůbec nesdělily informace o tom, jaké formuláře a do kdy musejí kvůli možnosti hlasovat odevzdat.

"Žiji v Británii šest let, platím daně, pracuji jako dobrovolník, učím vaše děti na univerzitě, ale dnes nesmím hlasovat, protože mi (úřad) neposlal formulář, který musejí občané EU vyplnit," citoval list The Independent vyjádření Emmy Zürcherové, která pracuje jako pedagožka na University College v Londýně.

Množství voličů na sociálních sítích vyjádřilo své rozhořčení, že svůj hlas nemohli odevzdat ani v případě, kdy všechny administrativní náležitosti splnili. Polská volička v Leedsu například uvedla, že ve volebních seznamech nefiguruje kvůli špatné komunikaci mezi úřady, které si její registraci včas nepředaly, uvedl The Independent.

Deník The Guardian zase citoval zklamané německé voliče Kat Sellnerovou a Moritze Valera, kteří tvrdí, že své registrace odevzdali v pořádku a včas, úřad je však zpracoval až o několik týdnů později, kdy už vypršel řádný termín. "Je nepřijatelné, že tato vláda a volební komisaři diskriminují občany EU... Mě neumlčí," uvedl Valero.

"Dnes jsem šla do volební místnosti a odmítli mě s odkazem na nějaký mysteriózní formulář, o kterém mi nebyli schopni nic víc říci," citoval The Guardian Polku Kingu Burgerovou. Další Polák Piotr Klaskala pak upozornil na fakt, že jeho jméno v voličském seznamu figurovalo, bylo však později vyškrtnuto.

Množící se stížnosti unijních voličů v Británii už na internetu komentovali i někteří kandidáti na místa europoslanců, zejména ti, kteří mohli z hlasů lidí s občanstvím zemí EU profitovat. "Děsí mě příspěvky s hashtagem #DeniedMyVote - nemůžeme nechat naše spoluobčany obrat o práva touto nekompetentní vládou," napsal na twitteru dosavadní labouristický europoslanec Seb Dance.

Británie se podle původních plánů vůbec neměla letošních voleb do Evropského parlamentu zúčastnit, protože koncem března měla na základě výsledků referenda z roku 2016 Evropskou unii opustit. Britský parlament však zatím neschválil dohodu o spořádaném odchodu země z EU, a termín brexitu se proto odsunul. Nyní je nejzazším datem pro odchod Británie z unie 31. říjen letošního roku. To, že se Británie voleb do EP jako dosud plnoprávný člen EU musí zúčastnit, oznámila vláda až začátkem května.