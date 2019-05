Kurz se sešel se zástupci opozice, nabídl jim účast na zasedáních kabinetu

Ministři z FPÖ ve středu opustili Kurzův kabinet po rozpadu koalice v důsledku zveřejnění videa, které zcela zkompromitovalo dlouhodobého šéfa FPÖ Heinze-Christiana Stracheho a vyvolalo také otázky nad financováním strany.

Strache na tajně pořízeném videu ve vile na Ibize v létě 2017 slibuje údajné ruské investorce státní zakázky na výstavbu silnic v případě, že mu pomůže v parlamentních volbách.

Rakousko nyní kvůli skandálu směřuje k předčasným volbám, ale není jasné, zda k nim zemi dovede Kurzův kabinet. Už v pondělí totiž bude na programu schůze Národní rady vyslovení nedůvěry Kurzovi, případně i celé vládě.

Kancléř proto dnes pozval představitele opozice na setkání, kde jim předestřel, jak by mohla vypadat práce jeho vlády do zářijových voleb. Kurz slíbil vyšetření "podezřelých momentů" kolem videa, ať už jde o jeho obsah, tak i autorství.

Kromě toho má na ministerstvu infrastruktury vzniknout pracovní skupina, která má prověřit způsob poskytování prostředků z rozpočtu v souvislosti se stranickými dary. V práci nají pokračovat parlamentní vyšetřovací výbory k údajně nevýhodnému nákupu víceúčelových stíhacích letadel Eurofighter a také k poměrům v rakouské kontrarozvědce BVT.

Až do předčasných voleb podle Kurze vláda nebude provádět významné personální změny, ani předkládat nové zákony a přijímat politická rozhodnutí prostřednictvím právních aktů, pokud to nebude nutné. Přijímány nemají být ani investiční rozhodnutí.

Kurz rovněž řekl, že šéfové všech parlamentních frakcí by měli mít možnost se až do konání voleb do Národní rady účastnit zasedání kabinetu.

Opozice dnes přesto na Kurzovy návrhy reagovala chladně. Například místopředseda klubu sociálních demokratů (SPÖ) Jörg Leichtfried agentuře APA řekl, že z jeho pohledu se nic nezměnilo. Kurz podle něj vydává několik samozřejmostí za ústupky.

Právě SPÖ a FPÖ přitom v pondělí rozhodnou o osudu Kurzovy vlády. O tom, jak se zachovají, se chtějí rozhodnout až těsně před hlasováním.

Hlasování se má uskutečnit na návrh malého opozičního uskupení Jetzt odpadlíka od Zelených Petera Pilze, který dnešní jednání s Kurzem označil za "v zásadě bezvýsledný" rozhovor.

Kurzova frakce navrhuje hlasování o nedůvěře kancléři Kurzovi. Dnes Pilz řekl, že ve hře jsou i jiné varianty návrhu, pokud budou více vyhovovat SPÖ a FPÖ. Je tak možné hlasovat o vyslovení nedůvěry pouze Kurzovi, Kurzovi a ministrům za ÖVP nebo celé vládě. Důležité je, aby hlasování bylo úspěšné, zdůraznil Pilz.