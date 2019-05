Hrůzné činy? Pro teroristy z IS jedině "hybridní mezinárodní trestní soud"

Blok zřízení tribunálu navrhl na jednání Rady bezpečnosti OSN, které bylo věnováno tématu ochrany civilistů v konfliktech. Blok zdůraznil, že je zapotřebí ukončit beztrestnost za porušování mezinárodních lidských práv a humanitárních zákonů. Zdůraznil, že příslušníci IS, kteří se dopustili hrůzných zločinů, by měli být postaveni před "hybridní mezinárodní trestní soud", a to nejlépe v zemi, kde zločin spáchali.

"Jsem si vědom komplexních překážek na naší cestě za tímto cílem...Musíme ale mít na paměti, že spravedlnost je základním předpokladem pro trvalý mír a bezpečnost," uvedl Blok s tím, že Nizozemsko na toto téma zorganizuje jednání na úrovni ministrů na okraj každoročního setkání světových lídrů na Valném shromáždění OSN v září.

Islámský stát byl na vrcholu moci v roce 2014, kdy 29. června vyhlásil na dobytém území na severozápadě Iráku a na východě a severu Sýrie takzvaný chalífát. V Iráku byl IS definitivně poražen v prosinci 2017, zahynulo nejméně 80.000 lidí. V Sýrii byl Islámský stát v říjnu 2017 vytlačen arabsko-kurdskou milicí z města Rakka, které dříve sloužilo jako hlavní bašta IS v Sýrii.

Na posledním zbytku území, obci Baghúz na východě Sýrie, byl IS poražen až letos 23. března. Přestože teroristická organizace už nekontroluje v Iráku a Sýrii žádné území, nadále páchá krvavé útoky. Zločiny IS po sobě zanechaly hluboké jizvy. Radikálové zotročili tisíce žen z irácké menšiny jezídů, zatímco muže zabili. Brutální vraždy Američanů a dalších cizinců, které IS zajal, šokovaly celý svět, stejně tak jako shazování údajných homosexuálů ze střech.

Rezoluci RB OSN, kterou podpořilo 60 států a která požadovala, aby se zločiny syrského konfliktu zabýval Mezinárodní trestní soud (ICC), v květnu 2014 vetovalo Rusko a Čína. Pokus o prosazení podobné rezoluce by se podle agentury AP i nyní setkal se stejným osudem.