Lékaři jsou v šoku. Chlapec dal spolužákovi za límec kousek sýra, ten v bolestech zemřel

Chlapci se stala osudnou jeho alergie na laktózu. Poté, co mu jeden ze spolužáků hodil kus sýra za límec, školák začal křičet, že umře. Okamžitě dostal anafylaktický šok a do deseti minut upadl do bezvědomí.

I přes pokusu o záchranu krátce nato zemřel. Žák, který za pokusem o vtípek stojí, tvrdí, že o jeho alergii nevěděl. Případu se ale kvůli podivným okolnostem ujali vyšetřovatelé.

Učitel Lucjan Santos u soudu uvedl, že Cheema byl zcela v pořádku, o tři minuty později ale dostal náhlý anafylaktický šok. "Přišel ke mě a zeptal se, jestli vím, kdo je ten chlapec. Odpověděl jsem, že ano. Pak mi řekl, že mu za límec bezdůvodně hodil kus sýra," vzpomíná Santos.

Následně oznámil, že je alergický na sýr. Učitel ho proto poslal ke školní zdravotnici. "Vzpomínám si, jak si škrábal krk a záda, ale přesto byl klidný a nepůsobil dojmem, že situace je vážná," pokračuje.

Zdravotnice Bonny Campbellová ale byla chlapcovými symptomy znepokojena. Cheema si od ní vyžádal pero s adrenalinem, po užití léku ale začal být podrážděnější a škrábal si břicho. Po chvíli už lapal po dechu a Campbellová si všimla krve, která zezadu prosákla přes jeho tričko.

Okamžitě proto přivolala záchranku a sama se mu pokoušela poskytnout první pomoc. Teenager ale upadl do bezvědomí a o deset dní později v nemocnici zemřel.

Vyšetřování zatím odhalilo, že na záchranu chlapce byl použit zastaralý EpiPen, který byl již po době expirace. Případ je ale zatím stále otevřený a policisté dosud nikoho neodsoudili.