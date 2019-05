Neuvěřitelné. Merkelová dostala pochvalu za to, že přijala uprchlíky. Z nejvyšších míst

„Historie prokáže, že (jednala) správně“, řekl končící předseda Evropské komise. „ Kdyby zavřela německé hranice, Rakousko a Maďarsko by zkolabovaly díky vysokému počtu uprchlíků. To je pravda,“ dodal.

Merkelová v červnu minulého roku hájila své rozhodnutí otevřít hranice s tím, že ji o pomoc s migranty měli osobně požádat lídři Rakouska a Maďarska. „Ve výjimečné situaci jsme řekli, že pomůžeme, a dnes, stejně jako tehdy, si myslím, že to bylo správné rozhodnutí," řekla kancléřka. .

Podle Junckera dlouholetá stálice německé politické scény nerozděluje ani nespojuje EU, protože „žádná osoba nemůže vést nebo rozdělit EU“. Merkelovou řadí mezi „spolehlivé partnery“, s kterou lze počítat, že udělá správnou věc. „ Ne na vlastní pěst, ale jako spolulídryně mnoha dalších chytrých lidí“.

Za své rozhodnutí přijmout více než 1 milión migrantů je Merkelová velmi kritizována řadou převážně euroskeptických, tzv. populistických stran a nacionalistických stran. Juncker se vůči nim v nedávném rozhovoru pro stanici CNN tvrdě vymezil. Podle něj jsou hrozbou pro evropskou solidaritu.

„Tihle populisté, nacionalisté, hloupí nacionalisté, jsou zamilovaní do svých zemí," řekl Juncker. „Nemají rádi ty, kdo přichází zdaleka. Já ty, kteří přichází z dálek, rád mám," uvedl a dodal, že Evropa musí jednat solidárně s těmi, kteří jsou v horší situaci než Evropané.

Podle odhadů by tyto strany měly dosáhnout ve volbách do Evropského parlamentu mnohem většího vlivu, než jaký doposud mají. Podle Junckera se jim daří lépe zmobilizovat voličskou základnu než těm prounijním, protože je vždy snadnější zburcovat negativní síly než pozitivní.

Podle německých průzkumů veřejného mínění by konzervativní unie CDU/CSU kancléřky měla evropské volby vyhrát se ziskem 28%, následovaná Zelenými a SPD s 17%. Zatímco pro Zelené to bude nejlepší výsledek v jejich historii, pro CDU/CSU nejhorší. Euroskeptická AdF by měla získat 12% hlasů.