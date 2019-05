Mayová odstupuje zbytečně? EU jinému britskému premiérovi lepší dohodu nedá, tvrdí irský ministr

"Z mého pohledu nevidím, že by Evropská unie kterémukoli novému (britskému) ministerskému předsedovi nabídla lepší nebo velmi odlišnou dohodu od toho, co nabídla Therese Mayové," řekl Conveney rozhlasové stanici Newstalk poté, co Mayová oznámila, že odstoupí.

"Myšlenka, že nový premiér bude tvrdší vyjednávač a přijde s tím za EU a získá pro Británii mnohem lepší dohodu? Takhle EU nepracuje," dodal šéf irské diplomacie.