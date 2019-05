Studie porovnala východ a západ Evropy. Zjistila překvapivé věci

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

I po pádu železné opony bývá Evropa rozdělována na západní a východní část. Platí to i ve vztahu k Evropské unii (EU), kdy východní Evropa bývá považována za protiunijní a západní za prounijní. Průzkum think tanku European Council on Foreign Relations a agentury specializující se na průzkum veřejného mínění YouGov však odhaluje, že realita je mnohem složitější a že východní Evropa ve skutečnosti bývá v některých případech více prounijní než ta západní.