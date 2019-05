Babiš komentuje konec Mayové: Dalo se to čekat. Snad bude druhé referendum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Českého premiéra Andreje Babiše (ANO) nepřekvapilo dnešní oznámení britské premiérky Theresy Mayové, že 7. června skončí jako vůdkyně konzervativců. Babiš to řekl novinářům poté, co v Průhonicích odevzdal svůj hlas ve volbách do Evropského parlamentu.