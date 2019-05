EU porazila Rusko? Vyskytl se ale nový nepřítel

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Údajná ruské intervence bylo velkým tématem v řadě minulých voleb. Politickou otázkou je to především v USA, o ruských snahách o vměšování ale kriticky hovořil i např. francouzský prezident Emannuel Macron. Ruské angažmá se očekávalo v případě právě probíhajících voleb do Evropského parlamentu. Zatím se však zdá, že je ticho po pěšině. Podle odborníků to může být dáno řadou opatření, které EU přijala v boji proti tzv. ruské propagandě, ale i v důsledku obecného nezájmu voličů o tento druh voleb.