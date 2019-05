Eurovolby na Slovensku pokračují. Zřejmě uspěje Kotleba

Volby na Slovensku, které začaly ráno, skončí dvě hodiny před půlnocí. O přízeň zhruba 4,5 milionu voličů se uchází 31 politických stran, hnutí a koalic. Na rozdíl od Česka, kde hlasování začalo v pátek a skončilo dnes odpoledne, se eurovolby na Slovensku a v dalších státech unie konají pouze jeden den.

"Volby jsou důležité kvůli tomu, že stojíme na křižovatce z hlediska budoucnosti podoby Evropské unie - zda bude Evropa silnější a integrovanější nebo naopak nastane proces oslabování," řekla novinářům zvolená slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která se úřadu ujme za tři týdny.

Podle Čaputové se v těchto eurovolbách staly silným prvkem protievropské síly. Za důležité označila, aby se lidé zúčastnili hlasování, a vyjádřila přesvědčení, že tentokrát Slovensko nebude z hlediska účasti na chvostu unijních zemí. Vrcholní slovenští politici - prezident, šéf parlamentu i premiér - již ve středu v televizních projevech vybídli obyvatele země, aby volby do EP neignorovali. Podobně tak učinili i dnes.

Slovenská volební komise dílčí odhad účasti nezveřejnila. Média z některých volebních místností hlásila malý zájem lidí o eurovolby. Naopak například v obci Kúty na slovensko-českém pomezí, kam tradičně jezdí hlasovat i Slováci žijící a pracující v Česku, se před volební místností dopoledne vytvořila fronta. V jedné z bratislavských volebních místností se zase podle medií dožadovala Američanka, která nemá dvojí občanství, práva volit s takovou vervou, že místní úřad musel přivolat policii.

Jeden ze zvolených slovenských zástupců v EP se ujme mandátu až po vystoupení Británie z unie. V současnosti má Slovensko 13 europoslanců, jeden mandát navíc mu připadne právě v souvislosti s brexitem.

Evropské volby na Slovensku tradičně provází malý zájem voličů. V roce 2014 volební účast dosáhla jen 13 procent. Tentokrát politologové i sociologové předpokládají mírně vyšší účast, a to proto, že evropské téma se stalo součástí politické soutěže.

Zavedené agentury v posledních týdnech průzkumy k eurovolbám nezveřejnily. Důvodem je jich špatná spolehlivost při nízké účasti a také dvoutýdenní moratorium na zveřejňování výsledků sondáží. V dřívějším průzkumu se k účasti v eurovolbách přihlásili hlavně sympatizanti koalice proevropských neparlamentních stran Progresivní Slovensko a Spolu, jakož i LSNS. Obě seskupení skončila v dubnovém průzkumu agentury Focus mezi první trojici nejpopulárnějších stran. Žebříček vedla nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, která patrně i v evropských volbách zaznamená ústup ze svých dřívějších pozic.

Kromě Česka a Slovenska se dnes hlasuje také v Lotyšsku a na Maltě. Volby se již ve čtvrtek konaly v Británii a v Nizozemsku, v pátek zase hlasovali Irové. Ve většině státech evropské osmadvacítky se hlasování uskuteční v neděli.

Od 7:00 do 20:00 místního času (od 06:00 do 19:00 SELČ) mají možnost zvolit si svých osm zástupců v EP Lotyši, a to nejen ve vlasti, ale i v zahraničí. Předběžné výsledky se očekávají o půlnoci, poznamenala agentura TASS. Připomněla, že z 1,9 milionu obyvatel pobaltské země má právo hlasovat přibližně 1,4 milionu občanů, zatímco eurovoleb se opět nemůže účastnit skoro 230.000 lidí, kteří po vyhlášení nezávislosti nezískali lotyšské občanství a přišli o většinu politických práv, včetně práva volit a být volen a účastnit se celostátních referend.