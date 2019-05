Eurovolby 2019: EU čekají teď velké změny

28. května - Dopoledne se Sejdou vůdcové parlamentních frakcí. Čeká se první debata o obsazení postu předsedy Evropské komise, který nahradí Jeana-Clauda Junckera. Toho Evropskému parlamentu navrhují premiéři a prezidenti členských zemí "s přihlédnutím k výsledkům voleb do EP".

Večer se v Bruselu sejdou šéfové států a vlád 28 zemí EU, kteří by měli dát mandát předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi k vyjednávání o obsazení vrcholných unijních funkcí.

20.-21. června - Summit EU. Předseda Evropské rady Donald Tusk chce mít do summitu již vyřešenou otázku nového předsedy EK. Summit také může jednat o nástupci Maria Draghiho ve funkci Evropské centrální banky (ECB) i o nástupcích Tuska a šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové. V roce 2014 byl Tusk a Mogheriniová zvoleni až na summitu v srpnu.

2.-4. července - Ustavující plenární zasedání nového Evropského parlamentu. Parlament by měl zvolit svého nového předsedu, nástupce Antonia Tajaniho, a čtrnáct místopředsedů a další činitele.

15.-18. července - Další plenární zasedání europarlamentu ve Štrasburku, na kterém by již mohl být zvolen nový předseda Evropské komise.

Červenec-srpen - Pokud bude určen předseda EK, začne sestavovat svůj tým na návrh členských zemí. Každá země navrhne jednoho eurokomisaře.

Září - Slyšení kandidátů na eurokomisaře v EP.

22.-24. října - Plenární zasedání EP by mělo hlasovat o Evropské komisi jako celku.

31. října - Evropskou unii by měla opustit Británie. Po případném brexitu by se měl počet europoslanců snížit na 705. Sedmadvacet ze 73 mandátů patřících Britům by se mělo rozdělit mezi země, které byly vzhledem k počtu voličů proti jiným státům znevýhodněny. Křesla, která měla po odchodu britských poslanců zůstat volná, měla být k dispozici politikům ze zemí, které případně do EU vstoupí v budoucnu.

1. listopadu - EK by měla převzít úřad. Pokud by ji EP nepotvrdil, bude pokračovat Junckerův tým. Funkci by měl převzít také nový šéf ECB.

1. prosince - Funkce by se měl ujmout nový předseda Evropské rady.