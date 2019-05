Evropské volby začaly i v Německu. Výsledky budou dnes večer

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

V celém Německu se v 08:00 SELČ otevřely volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu. Favoritem je konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, která ale podle všeho stejně jako koaliční sociální demokracie (SPD) znatelně oslabí. Skutečným vítězem by se tak mohli stát opoziční Zelení. Na pokračování vlády velké koalice by podle většiny odborníků hlasování zásadní vliv mít nemělo.