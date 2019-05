Bude Liga severu největší stranou v Evropském parlamentu? Zajímavosti evropských voleb

Rekordní účast

Evropské volby obecně bývají i přes to, že v některých zemích jsou povinné, provázené nízkou a každý volební rok klesající účastí. Kampaň stran, vydávající je za boj o duši Evropy mezi proevropskými a protievropskými stranami zřejmě zabrala a přinutila k nim jít nezvykle velký počet lidí. Podle evropského parlamentu je dosavadní volební účast okolo 51%. V závislosti na výsledcích Velké Británie může být 49, až 52%. Pro srovnání volební účast v roce 2014 činila 42,61%. Dokladem větší přitažlivosti těchto voleb je např. Polsko, kde volební účast dosáhla rekordní výše.

Liga Severu největší stranou v Evropském parlamentu

Italská Liga Severu by mohla být největší stranou v Evropském parlamentu, pokud by získala 30%, věří Paolo Borchia, kandidát Ligy na europoslance, který má být blízko vůdci Ligy Matteu Salvanimu. Řekl to poté, co doposud největší strana v evropském parlamentu, německá křesťanskodemokratická koalice CDU/CSU, získala okolo 28%. Průzkumy odhadovaly, že by Liga mohla získat až 36%. I když mohou být nafouknuté, stále se očekává, že Liga bude minimálně na druhém místě, co se týče velikosti.

Prohra německých krajně pravicových stran

Neonacistická německá strana NDP má ztratit své jediné křeslo. Tzv. populistická Alternativa pro Německo, která bývá též řazena mezi krajně pravicové strany, sice získala 10, 5% hlasů, což je více než měla v roce 2014 (7%), ale méně než v parlamentních volbách (12,6%). Představitelé strany tvrdí, že je poškodila „Ibiza“, tj. skandál její podobně ideologicky zaměřené rakouské sestry Svobodné strany Rakouska (FPÖ), který vedl ke krizi rakouské koaliční vlády, a to dokonce víc než samotnou FPÖ.

Zásadní posun moci se nekoná

Ačkoliv dojde k očekávaným ztrátám středových konzervativních stran a sociálně demokratických stran, které ovládaly Evropský parlament více než 40 let, k zásadnímu posunu moci nedojde. To by vyžadovalo, aby konzervativní středopravicové strany ztratily podstatně více křesel než středové sociálně demokratické strany. To se ale nestalo, poraženými jsou spíše ty sociálnědemokratické.