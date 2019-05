Eurovolby ve Španělsku zřejmě vyhráli vládní socialisté

Aktualizováno 21:32 — Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Volby do Evropského parlamentu vyhráli ve Śpanělsku vládní socialisté premiéra Pedra Sáncheze, kteří by v unijním zákonodárném sboru mohli mít nově 18 místo současných 14 poslanců. Vyplývá to z odhadů zveřejněných společností GAD3. Nově do europarlamentu vstoupí ultrapravicová strana Vox, bude mít čtyři až pět poslanců.