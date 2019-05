Eurovolby ON-LINE a přehledně: Merkelová propadla, Le Penová porazila Macrona

Pro aktuální textový ONLINE přenos aktualizujte stránku. Grafický přehled výše se aktualizuje automaticky.

22:06 - Eurovolební lídryně KSČM Kateřina Konečná by za úspěch považovala obhájení svého mandátu. Řekla to dnes po příchodu do volebního štábu komunistické strany v centru Prahy. Předseda KSČM Vojtěch Filip už v pátek uvedl, že by byl rád, kdyby strana získala dva nebo tři europoslance. V minulých volbách získali komunisté tři europoslance.

22:00 - Lídr kandidátky ODS v eurovolbách Jan Zahradil, který vede frakci evropských reformistů, ocenil při příchodu do volebního štábu v centru Prahy neoficiální výsledky spolupracujících stran na Slovensku či v Nizozemsku, kde by reformisté měli získat několik mandátů. Poukázal také na odhady, podle nichž letos přišlo volit více Čechů něž před pěti lety.

21:51 - O extrémním zklamání a neuspokojivých výsledcích hovoří zástupci německých vládních stran - konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) - v reakci na odhady výsledků evropských voleb. Obě uskupení v nich dosáhla svých dosud nejhorších výsledků. Někteří sociální demokraté mají už dokonce obavy o budoucnost strany jako takové.

21:41 - Druhé kolo prezidentských voleb v Litvě dnes podle všeho vyhrál uznávaný ekonom Gitanas Nauséda. Po sečtení téměř 50 procent hlasů získal podle ústřední volební komise kolem 72 procent. Exministryně financí Ingrid Šimonytéové měla ve stejném okamžiku zhruba 26 procent sečtených hlasů. Šimonytéová už uznala svou porážku.

21:36 - Polská vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského zvítězila podle prvních odhadů ve volbách do Evropského parlamentu s nevelkým náskokem na opozici. Konzervativně nacionalistická formace získala 42 procent hlasů, zatímco opoziční Evropská koalice o tři procentní body méně. Podle polských médií přišlo k volbám rekordních 43 procent voličů.

21:27 - Zástupci hnutí ANO před sečtením hlasů věří ve své vítězství ve volbách do Evropského parlamentu. Doufají v to, že získají více mandátů než před pěti lety, kdy dali voliči důvěru jejich čtyřem europoslancům. Na ohlášení výsledků voleb čekají členové hnutí ve volebním štábu na pražském Chodově ve stranické centrále. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš zatím nedorazil, podle spolupracovníků je na cestě z Bratislavy, kde odpoledne sledoval neúspěšný boj českých hokejistů o bronzovou medaili s Ruskem.

21:23 - Politická situace v Česku je v letošních evropských volbách podstatně odlišná než při posledních volbách do Evropského parlamentu před pěti lety, řekl dnes novinářům předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Na politické scéně se podle něj v uplynulém období objevily nové silné strany či hnutí, a pro lidovce by proto bylo dobrým výsledkem obhájit ve volbách jejich tří současné mandáty. Za dobrou zprávu pro Česko označil to, že se letos voleb zúčastnilo zřejmě více občanů než v roce 2014.

21:16 - Piráti očekávají výsledky voleb do europarlamentu ve své pražské centrále v ulici Na Moráni v Praze 2. Ve volebním štábu, který se sešel už v 17:00, panuje uvolněná atmosféra a členové i příznivci strany si čekání zkracují hudbou či hraním deskových her. Předseda strany Ivan Bartoš řekl, že doufají v zisk čtyř mandátů. Výsledky voleb budou v celé Evropě zveřejněny ve 23:00, kdy budou sečteny hlasy v Itálii. Do deseti minut poté Piráti uspořádají briefing s reakcemi.

21:12 - Na příchod politických představitelů hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) čekají novináři v salonku a před restaurací U Zlaté konvice na Staroměstském náměstí, kde má strana volební štáb. Do části restaurace, kde se schází členové a příznivci hnutí, nemají přístup. Do štábu před 20:30 dorazil lídr hnutí do evropských voleb Ivan David.

21:09 - Řecká opoziční konzervativní Nová demokracie podle odhadů ve volbách do Evropského parlamentu porazila vládní levicovou formaci SYRIZA. Informovala o tom agentura APA. Pohoršili si také vládní konzervativci na Kypru, kteří nakonec jen těsně porazí levicovou Pokrokovou stranou pracujícího lidu (AKEL). V Bulharsku jasně vyhrálo hnutí Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) premiéra Bojka Borisov, uvedla televize bTV. Na Maltě zvítězili vládní socialisté a v Chorvatsku vládní konzervativci.

21:08 - V Nizozemsku podle prvních odhadů nečekaně vyhrála volby do Evropského parlamentu levicová Strana práce s 18 procenty hlasů. Uspěla i nová populistická formace Fórum pro demokracii (FvD), která však patrně část hlasů odebrala podobně laděné Straně pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse. Nejsilnější irskou stranou bude vládní Fine Gael, které odhady přisuzují 29 procent. V Dánsku vyhráli podle očekávání sociální demokraté, protiimigrační Dánská lidová strana skončila třetí za liberály.

21:06 - Krajně pravicové Národní sdružení (RN) Marine Le Penové vyhrálo volby do Evropského parlamentu ve Francii. V očekávaném souboji s proevropskou stranou prezidenta Emmanuela Macrona získalo podle prvních odhadů okolo 24 procent hlasů. Macronova koalice Obroda, jejímž základem je jeho strana Republika v pohybu (REM) je s více než 22 procenty druhá. Výrazně si polepšili zelení, kteří skončili třetí s 13 procenty.

21:05 - Řídící středisko kosmických letů připomíná dnes večer jednací sál Evropského parlamentu. Byl totiž upraven pro potřeby stovek novinářů, kteří chtějí o výsledcích letošního hlasování v eurovolbách reportovat přímo z bruselského sídla této jediné unijní instituce, o jejímž složení přímo rozhodují občané 28 zemí evropského bloku. Velkoplošné projekce v čele potemnělého sálu, i pultíky od nichž by měli později večer zaznít první reakce zástupců evropských politických rodin, byly okolo 19:15 prázdné, zdobily je především evropské modré vlajky se žlutými pěticípými hvězdami.

21:04 - Dvě největší evropské politické rodiny v letošních eurovolbách velmi pravděpodobně oslabí a přijdou o dosavadní společnou nadpoloviční většinu v Evropském parlamentu. Evropská lidová strana (EPP) by měla podle prvního odhadu získat 173 mandátů místo dosavadních 221 a i přes oslabení tak zůstat nejsilnější frakcí. Socialisté z S&D by mohli mít 147 nových europoslanců, v posledních eurovolbách dostali 191 mandátů.

21:02 - V eurovolbách letos zřejmě hlasovalo více voličů než v roce 2014 a nejvíce za poslední dvě desetiletí. Plyne to z odhadu, který v podvečer na základě předběžných údajů z členských zemí nabídl sám Evropský parlament. Pro 27 států, bez Británie, se odhad blíží 51 procentu. V eurovolbách v roce 2014 hlasovalo 42,16 procenta voličů.

Vítáme vás u online přenosu z vyhlašování výsledků voleb do Evropského parlamentu.