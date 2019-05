V britských eurovolbách boduje Farage a Liberální demokraté, konzervativci a labouristé propadají

Strana pro brexit, kterou favorizovaly předvolební průzkumy, zvítězila v regionu severozápadní Anglie, ve východní Anglii či ve Walesu. Podle televize Sky News je to teprve podruhé, co celostátní hlasování ve Walesu nevyhrála Labouristická strana. Skončila zde až třetí a odnáší si odsud jen jedno ze čtyř křesel do EP.

Labouristé ztratili také v Londýně, kde je zase porazili Liberální demokraté, jejichž cílem je podle volebního sloganu "zastavit brexit". Strana, která má aktuálně v EP pouze jednoho zástupce, bere z Londýna hned tři mandáty a celkově už jich má na kontě sedm. Labouristé zatím získali šest a souboj o druhé místo bude zřejmě velmi těsný.

Pakliže bude hlavní opoziční strana až třetí, bude to poprvé v dějinách Británie, co by obě přední politické strany v celostátním hlasování skončily mimo první dvě pozice. Takovýto výsledek předpověděla zpravodajská společnost BBC.

Vládní Konzervativní strana odcházející premiérky Theresy Mayové se po neúspěchu v nedávných místních volbách připravuje na další velmi špatný výsledek. V eurovolbách obhajuje 19 mandátů, po vyhlášení výsledků v polovině regionů měla pouze dva.