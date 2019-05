První celkové výsledky eurovoleb: Vyhráli zřejmě lidovci, druzí socialisté, třetí ALDE

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská lidová strana (EPP) se podle předběžných výsledků stala vítězem letošních voleb do Evropského parlamentu, v němž by měla získat 180 z celkem 751 křesel. Druzí socialisté (S&D) by měli získat 152 mandátu a třetí, liberální frakce ALDE 105. V Bruselu to uvedl mluvčí europarlamentu Jaume Duch.