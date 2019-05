Eurovolby 2019: Konec monopolů typu Google v EU? Formuje se silná trojka. A co Fidesz?

Vedoucí kandidát vítězných lidovců z EPP Manfred Weber v Bruselu před novináři upozornil, že bez jeho uskupení nebude v novém europarlamentu stabilní většina možná. Ke kooperaci vyzval druhé socialisty z S&D i liberální ALDE, která se umístila jako třetí.

Lidovci sice s předpokládanými 180 europoslanci budou v novém europarlamentu nejsilnější frakcí, oni i socialisté (nově asi 152 mandátů) ale zaznamenali ztráty a tak k většině potřebují právě také liberály z ALDE s jejich očekávanými 105 europoslanci. EPP přitom podle nočních Weberových slov trvá na tom, že právě on má jako hlavní kandidát v eurovolbách vítězného uskupení nárok na křeslo příštího předsedy Evropské komise.

Dosavadní lídr europoslanecké frakce v EPP se dnes ale vyhnul přímé otázce, zda si přeje, aby v EPP zůstal i maďarský Fidesz premiéra Viktora Orbána.

Zda se Weberovi podaří získat post šéfa komise ale bude záležet na spolupráci socialistů, jejichž vlastní volební lídr a dosavadní první místopředseda EK Frans Timmermans kladl v noci na tiskové konferenci před personálními otázkami větší důraz na program EU pro příštích pět let. Zdůrazňoval potřebu do budoucnosti hledící a dynamické platformy, v níž by spolupracovaly všechny "progresivní síly". Připomněl potřebu řešit klimatické změny i nutnost zajistit sociální spravedlnost.

ALDE, která očekává posílení v podobě francouzské Obnovy prezidenta Emmanuela Macrona, by v čele komise ráda viděla dosavadní komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou. Ta dnes výsledek voleb označila za "signál změny", který voliči z celé EU do Bruselu vyslali. "Už nejde jen o dvoučlennou většinu," upozornila s tím, že také podle ní musí být nová koalice odhodlaná v unii prosadit potřebné změny. "Po pět let jsem rozbíjela monopoly. A to nyní udělali i voliči," dodala komisařka, známá z ostře sledovaných kauz například kolem společnosti Google.