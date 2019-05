Útočník v Polsku zranil 11letou školačku

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz / ČTK

Jedenáctiletá žákyně a uklízečka utrpěly zranění poté, co do základní školy v městečku uprostřed Polska vtrhl zamaskovaný muž. Útočníka se podařilo zneškodnit pracovníkům školy a předat do rukou policie, uvedla polská média. Zraněné podle policie nejsou v ohrožení života.