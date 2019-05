Rozdělené Německo? Eurovolby ukázaly propast mezi západním a východním Německem

V Sasku, kde byla AfD nejsilnější už v parlamentních volbách před dvěma roky, protiimigrační uskupení získalo 25,3 procenta hlasů, zatímco CDU, která v zemi od znovusjednocení Německa v roce 1990 nepřetržitě vládne, jen 23 procent. Lépe si strana kancléřky Angely Merkelové nevedla ani v Braniborsku, kde dostala 18 procent hlasů, zatímco Alternativa pro Německo 19,9 procenta.

Z pohledu křesťanských demokratů, ale i dalších stran jako jsou sociální demokraté (SPD), Levice nebo Zelení, je to problém i proto, že v obou zemích bývalé Německé demokratické republiky (NDR) se v září uskuteční zemské volby, které tam mohou výrazně změnit rozložení politických sil a ztížit hledání koaličních většin.

O moc lepší není situace pro CDU ani v další východní spolkové zemi Durynsku, kde se na podzim také uskuteční zemské volby. Strana tam sice se ziskem 24,7 procenta hlasů zvítězila, ale AfD byla v těsném závěsu s 22,5 procenta. Druhou nejsilnější za CDU se protiimigrační strana stala také v Meklenbursku-Předním Pomořansku a Sasku-Anhaltsku.

O co je ale AfD silnější v zemích bývalé NDR, o to slabší je na západě Německa. Její výsledky se zde pohybovaly od 6,5 do deseti procent, zatímco CDU zde v několika zemích získala více než 30 procent. Sesterská Křesťanskosociální unie (CSU) pak v Bavorsku dosáhla dokonce na 40,7 procenta.

V západních zemích a zejména ve velkoměstech v nedělním hlasování výborných výsledků dosáhli Zelení, kteří jsou považování za faktické vítěze voleb. Dokázali jednoznačně zvítězit v Hamburku a Berlíně a vyhráli také v severoněmeckém Šlesvicku-Holštýnsku nebo Mnichově a Stuttgartu, tedy metropolích dvojice "automobilových" spolkových zemí. V západních zemích naopak zcela propadla Levice, která na východě vždy bodovala dvouciferně.

Sociální demokracie na rozdíl od dřívějších eurovoleb dokázala zvítězit jen v severoněmeckých Brémách, které jsou s asi 700.000 obyvateli nejméně lidnatou spolkovou zemí. Může to pro ni ale být jen velmi malou útěchou, celkově totiž stejně jako CDU/CSU dosáhla svého nejhoršího výsledku ve volbách do Evropského parlamentu.