Velké zklamání, komentovala výsledek voleb do EP Mayová

Mayová minulý týden oznámila, že 7. června rezignuje jako vůdkyně konzervativců a později opustí i premiérské křeslo, až strana vybere jejího nástupce. Důvodem je skutečnost, že nedokázala v Británii prosadit dohodu o podmínkách brexitu připravenou britskými a unijními vyjednavači.

Noc na dnešek, kdy se postupně zveřejňovaly výsledky voleb ve Spojeném království, označila Mayová za velmi velké zklamání pro konzervativce. Výsledek podle ní ukazuje nutnost uzavřít brexitovou dohodu. "Upřímně doufám, že tyto výsledky přimějí parlament, aby se soustředil," dodala na adresu Dolní sněmovny, která přichystanou dohodu již třikrát odmítla.

V eurovolbách v Británii podle předběžných výsledků s více než 30 procenty hlasů vyhrála Strana pro brexit Nigela Farage. Její voliči jsou interpretováni mimo jiné jako občané, kteří si přeji odchod Spojeného království z EU bez rozvodové dohody, jež by se týkala budoucích vztahů se sedmadvacítkou. Varianta odchodu bez dohody by přitom podle většiny ekonomů vedla k chaosu a způsobila by v Británii recesi, píše AP.