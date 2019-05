Slovenský soud se znovu zabývá případem evidence Babiše u StB

Předseda české vlády podání ústavní stížnosti potvrdil. "Já třikrát soud vyhrál, ale před parlamentními volbami 2017 někdo osvítil ústavní soud na Slovensku a ten řekl, že jsme špatně žalovali. (...) Já ten soud vyhrál a znovu ho vyhraju, budu se soudit celý život, protože jsem nikdy nic nepodepsal a nespolupracoval," řekl Babiš novinářům po jednání vlády.

Babiš dlouhodobě popírá, že s StB spolupracoval. V roce 2012 kvůli tomu podal u bratislavského soudu žalobu na Ústav paměti národa (ÚPN), který svazky po StB na Slovensku spravuje.

Slovenské soudy nejprve Babišovi daly za pravdu. Obrat nastal po předloňském verdiktu tříčlenného senátu slovenského ústavního soudu, který na podnět ÚPN rozhodnutí bratislavského krajského soudu i slovenského nejvyššího soudu zrušil. Ústavní soud tehdy kromě jiného konstatoval, že žalovanou stranou ve sporu neměl být ÚPN, a zpochybnil také věrohodnost bývalých příslušníků StB, kteří u soudů vypovídali ve prospěch Babiše a jejichž výpovědi byly klíčové.

V obnoveném líčení pak bratislavský krajský soud loni v lednu Babišovu žalobu zamítl. Babiš následně neuspěl ani s mimořádným opravným prostředkem u nejvyššího osudu. Oba soudy se musely při svém rozhodování řídit verdiktem ústavního soudu.

Proti zmíněným dvěma rozhodnutím obecných soudů Babiš podal ústavní stížnost, ve které tvrdí, že došlo k porušení článků slovenské ústavy, jež upravují základní práva, dále práva na soudní ochranu, jakož i k porušení úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Tomáš Senaj z tiskového odboru slovenského ústavního soudu uvedl, že příslušný senát soudu na neveřejném zasedání letos v dubnu zmíněnou stížnost přijal k dalšímu řízení. O samotné stížnosti soud zatím nerozhodl.

Podle zákona ústavní soud může při předběžném projednání ústavní stížnost zamítnout, pokud ji považuje například za zjevně neopodstatněnou. U Babišovi stížnosti to soud ale neudělal. Pokud by ovšem senát ohledně nejnovější stížnosti českého premiéra dospěl k jinému právnímu názoru, než měl v kauze předloni jiný ústavní senát, měl by případ předložit plénu soudu. Plénum, které tvoří všichni ústavní soudci, by pak rozhodl o sjednocení rozhodovací praxe v dané záležitosti.

Kvůli sporu o evidenci ve svazcích StB Babiš loni podal na Slovensko stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, který ji ale odmítl.