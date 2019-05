Obrovský úspěch španělských socialistů. Ovládli evropské, místní i regionální volby

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Španělští socialisté (PSOE) premiéra Pedra Sáncheze s přehledem vyhráli volby evropské, místní i regionální. Měli nejvíce hlasů v deseti z 12 regionů, kde se volilo. Nepodařilo se jim ale získat Madrid. Socialisté na konci minulého měsíce vyhráli parlamentní volby, ale nemají parlamentní většinu. V nedělních volbách se naopak nedařilo levicové formaci Unidas Podemos (UP), jejíž předseda Pablo Iglesias dosud Sanchéze tlačil do zformování vládní koalice. Nyní má šéf socialistů silnou pozici na vytvoření menšinové vlády, kterou si přeje, shrnuje dnes výsledky španělské "super neděle" server The Local.