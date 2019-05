Předčasné volby v Itálii? Drtivé vítězství Salviniho může změnit hru

Hnutí pěti hvězd skončilo v Evropském parlamentu třetí s 17%. Stejný výsledek měla Liga severu v posledních parlamentních volbách, ve kterých Hnutí pěti hvězd vyhrálo s 32%.

Výsledky tak naznačují dlouhodobě pozorovaný trend, kdy na sociálních sítích velmi aktivní ministr vnitra Salvini mediálně zcela převyšuje všechny své ostatní kolegy z vlády. Průzkumy ukazují, že Liga severu díky tomu poměrně výrazně posiluje, zatímco Hnutí pěti hvězd klesá.

Salvini nepochybně využije výsledků k většímu tlaku na prosazení svých politických cílů jako je větší nezávislost bohatších severních regionů, kde má Salvini volební základnu či snížení daní. Předseda Hnutí pěti hvězd, Luigi Di Maio, si postěžoval, že jeho voliči z chudších jižních oblastí, kde Hnutí volební základnu, nedorazili do voleb v dostatečném počtu.

Hnutí a Liga spolu vedly tvrdý předvolební boj. Di Maio, ministr ekonomického rozvoje, např. osočil Salviniho za „nezodpovědné“ slova poté, co Salvini naznačil, že by Itálie mohla porušit fiskální pravidla EU a zvýšit veřejný dluh Itálie s cílem posílit zaměstnanost. Evropská komise by příští týden mohla podat návrh na zahájení disciplinárního řízení s Itálií. Itálie má nyní dluh 132% HDP, podle rozpočtových pravidel EU by měly členské země udržovat dluh pod 60 procenty HDP.

Italští politologové už před evropskými volbami spekulovaly, že Salvini bude chtít vyvolat politickou krizi a docílit tak předčasných voleb, ve kterých by využil vzrůstající popularity. Podle zdrojů Politica po evropských volbách je v rámci strany skutečně na Salviniho vyvíjen tlak, aby uskutečnil předčasné volby.

„ Salvini je pod velkým tlakem mnoha z nás, abychom vytáhli zástrčku z tohoto nefunkčního spojenectví s Hnutím pěti hvězd. Ale ještě si to nerozmyslel, protože nechce riskovat, že by mohl poškodit svůj volební potenciál v obecných volbách tím, že by se do nich pustil příliš brzo,“ řekl jeden výše postavený člen Ligy magazínu Politico.

Podle politologů oslovených italskou mutací serveru Local skutečně by si Salvini svoláním předčasných voleb skutečně mohl uškodit. Vláda je poměrně populární a voliči by tedy nepříznivě vnímali to, co by považovali za politické, oportunistické manévrování. Navíc je na prezidentovi, nikoliv parlamentu, zda-li vypíše nové generální volby. A italský prezident Sergio Mattarella se nezdá z jeho předchozích vyjádření být fanouškem Salviniho agresivní politiky.

Sám Salvini se po volbách pokusil uklidnit zjitřenou politickou atmosféru mezi Ligou a jejím koaličním partnerem. „ Spojenci v naší vládě jsou mí přátelé a od zítřka se musíme vrátit a pracovat v klidu, snížit tón,“ řekl Salvini po výsledku novinářům s tím, že jeho hlavním nepřítelem je středově-levicová Demokratická strana, která v evropských volbách skončila druhá s 23,5% hlasů.