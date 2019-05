Otočí Macron politickým kormidlem? Bude muset, myslí si většina Francouzů

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Téměř tři čtvrtiny Francouzů (72 procent) se domnívají, že prezident Emmanuel Macron by měl po neúspěchu své koalice Obroda ve volbách do Evropského parlamentu změnit svou politiku. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který pro deník Le Figaro a rozhlasovou stanici France Info zpracoval institut Odoxa Dentsu Consulting.