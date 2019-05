Opozice nemá koule, píší polská média k výsledku voleb

"Jestli opozice po třech letech skandálů a chyb PiS nedokáže vyhrát, znamená to naprostou bezradnost," míní Dziennik. Podle něj "nelze ukrýt, že chybí nápad, co s Polskem"! Liberální kavárna nějak nedokáže pochopit, že podporu nezíská ustavičným pohrdáním "holotou", která se "nechala koupit za 500 zlotých" rodinných přídavků, zavedených za vlád PiS.

Po vítězství PiS v eurovolbách otázka ohledně podzimních parlamentních voleb už nezní, zda tato strana zůstane u moci, ale spíše zda bude znovu schopna vládnout sama a zda případně nezíská ústavní většinu, usoudil Dziennik. "Richardu Nixonovi (někdejšímu prezidentu USA - pozn. ČTK) se připisuje věta, že na dělání politiky je třeba mít rozum, srdce a koule - ale zatím opozice nemá nic z toho, a tak PiS velice pravděpodobně bude vládnout do roku 2023," dodal.

"Čím více PiS ovládá stát, tím více vítězí. Čím více vítězí, tím více si posiluje moc. Polsko ještě není Maďarsko (kde Fidesz porazil demokratickou koalici 52 ku 16), ale jsme na nejlepší cestě, aby ve Varšavě byla Budapešť," zdůraznila Gazeta Wyborcza.

Zástupce šéfredaktora Jaroslaw Kurski připouští, že dnešní Polsko má spíše tvář vicepremiérky Beaty Szydlové, která v neděli získala 524.000 hlasů, nejvíce ze všech kandidátů, než expremiéra Jerzyho Buzka (se 421.000 hlasy). A PiS nevyhrál "o vlas", jak deník původně napsal, ale o téměř sedm procentních bodů. "Pro PiS hlasovalo 6,2 milionu lidí. Je to velký úspěch vládní strany a její historické vítězství," napsal.

V demokraciích, ve kterých strany soupeří za stejných podmínek, by se slušelo pogratulovat. Ale vítězství PiS podle komentátora pramení z nerovnosti: Kaczyńským kontrolovaná média štvala proti všem domnělým nepřátelům PiS, církev nebyla neutrální, ale faráři masově podporovali vládní stranu a PiS rozdávala úplatky z peněz daňových poplatníků v podobě 13. důchodů. Současně připouští, že opoziční kampaň byla tak mizerná a chaotická, že si nikdo nezapamatoval ani její heslo, na rozdíl od hesla PiS Polsko srdcem Evropy.

Naštěstí ještě nešlo o parlamentní volby, ale "opozice se musí vzpamatovat, jinak z této bažiny ještě roky nevybředneme". Bez scénáře, bez poselství, bez vůdce a bez jasného cíle demokratická opozice v nerovném boji s vládnoucí stranou nevyhraje, nabádá Gazeta Wyborcza.

"Pohrdání od části liberálních elit pomohlo zmobilizovat konzervativní masy," míní Rzeczpospolita. Nedělní volby podle ní vyvrátily mnoho mýtů, například o tom, že vysoká účast nepomáhá PiS. Tentokrát naopak zajistila rekordní výsledek. Padl i mýtus o rychlé laicizaci Poláků, když do kostela chodí už jen třetina katolíků. Naopak - "mobilizace mas na obranu víry a tradičních hodnot" byla jedním z nejdůležitějších faktorů voleb. A to, co je pro zámožné voliče z velkoměst sociální almužnou, je pro miliony jejich spoluobčanů důkazem, že se stát konečně začal o ně starat. Proto se také PiS podařilo zmobilizovat voliče, usoudil deník. "Řeči o populismu a rozdávání jsou spíše intelektuální kapitulací, než pokusem o pochopení tohoto jevu. Jestli opozice chce někdy vládnout, musí to přehodnotit a vyvodit závěry, a ne se urážet na Poláky," uzavřela Rzeczpospolita.