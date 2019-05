Internet se omezovat nebude, opozice se pustila do německé předsedkyně CDU

CDU/CSU, která se v nedělním hlasování s 28,9 procenta propadla na své dosavadní minimum, u voličů mladších 30 let podle analýzy veřejnoprávní televize ZDF získala jen 13procentní podporu, zatímco celkově druzí Zelení u nich bodovali se ziskem 29 procent hlasů. Krampová-Karrenbauerová, která koncem loňského roku na čele křesťanských demokratů vystřídala Merkelovou, to v pondělí vysvětlovala tím, že CDU nedostatečně kladla důraz na boj proti klimatickým změnám, z něhož se stalo hlavní téma voleb, nebo tím, že nedokázala adekvátně reagovat na video youtubera Reza, v němž tento mladík cupoval politiku vládní strany.

Příspěvek na internetu v posledních devíti dnech před volbami zhlédlo zhruba 11 milionů lidí. Navíc se k Rezovi, podle něhož CDU "ničí náš život a naši zemi", připojily desítky dalších youtuberů, kteří dva dny před volbami vyzvali občany, aby kvůli jejich klimatické politice nevolili ani CDU/CSU, ani SPD.

Právě k této výzvě se vztahoval kontroverzní komentář šéfky CDU Krampové-Karrenbauerové. "Co by se vlastně v téhle zemi dělo, kdyby, řekněme, 70 redakcí novin dva dny před volbami prohlásilo, že učiní společnou výzvu: Prosím, nevolte CDU a SPD. To by byl jasný pokus ovlivnit veřejné mínění před volbami," míní šestapadesátiletá politička, podle níž je třeba se ptát, jaká pravidla v tomto ohledu platí na internetu, a jaká jinde.

Na pochopení však nenarazila. Řada lidí z internetové komunity i politiků její slova vnímá jako pokus cenzurovat jiné názory. "CDU činí závěry z výsledku eurovoleb 2019 - AKK (zkratka jména Krampové-Karrenbauerové - pozn. ČTK) zvažuje regulaci vyjádření názorů před volbami... Stěží tomu mohu uvěřit," napsal na twitteru předseda opozičních svobodných demokratů (FDP) Christian Lindner.

Místopředseda protestní Alternativy pro Německo (AfD) Georg Pazderski hovoří o úvahách cenzurovat internet před volbami, poslanec Levice Niema Movassat zase o bezprecedentním útoku na svobodu vyjadřování. "Myslím, že by AKK neměla z výsledku CDU činit zodpovědné ostatní. Kdo se nepustí do klimatické krize, prohrává," uvedla pak šéfka poslanců Zelených Katrin Göringová-Eckardtová.

O absurdním nápadu hovoří i koaliční sociální demokraté a kritiku si neodpustilo ani sdružení německých novinářů, podle kterého není možné omezovat základní právo na svobodné vyjádření názoru.

Krampová-Karrenbauerová se později sice ještě snažila zabránit dalším škodám tvrzením, že v žádném případě nechce omezovat svobodu vyjadřování, je podle ní ale třeba mluvit o pravidlech volební kampaně. Podle komentátora televize n-tv však ani tato slova nic nemění na tom, že Krampová-Karrenbauerová vystupuje jako "amatérka z předvčerejška", která by se raději nikdy neměla stát kancléřkou. Angela Merkelová by se podle něj nikdy takového "provinčního diletantismu" nedopustila.