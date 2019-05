Šefčovič oceňuje, že je zmiňován při "hře o trůny" v novém Evropském parlamentu

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Za poctu a ocenění dosavadních výsledků své práce v současné i předchozí Evropské komisi považuje její místopředseda Maroš Šefčovič to, že jeho jméno se nyní zmiňuje v souvislosti s úvahami o novém rozdělení vedoucích pozic v Evropské unii. Šefčovič to uvedl v prohlášení pro ČTK poté, co dnes Hospodářské noviny napsaly, že jej země visegrádské skupiny chtějí navrhnout přímo do čela EK.