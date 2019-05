Brexit pohřbil možnost odchodu z EU, píše britský list

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Po referendu o členství Británie v Evropské unii se mnozí obávali řetězové reakce, která by už tak nahlodanou jednotu bloku zcela rozbila. Jenže téměř tři roky poté, co se Britové rozhodli odejít, je efekt opačný, píše britský server The Telegraph. Rétoriku ohledně opuštění EU v posledních letech zmírnili politici v Itálii, Francii i České republice.