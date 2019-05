Bývalý poradce Tonyho Blaira nevolil labouristy, strana jej vyhodila

Campbell v současné době nezastává žádnou volenou funkci, avšak je výraznou tváří hnutí požadujícího nové referendum týkající se brexitu. V noci na pondělí během volebního přenosu televize BBC prozradil, že nehlasoval pro labouristy, nýbrž pro Liberální demokraty, kteří se netají cílem zastavit odchod Británie z Evropské unie.

"Jsem a vždy budu labourista. Volil jsem Liberální demokraty, aniž bych to předem oznamoval, ve snaze přesvědčit labouristy, aby udělali správnou věc pro zemi a stranu," napsal dnes Campbell na twitter. Uvedl, že zpráva o vyloučení v něm vyvolala smutek a zklamání, obzvláště ve chvíli, kdy se vedení strany patrně "posouvá v otázce brexitu do správné polohy".

1. Sad and disappointed to receive email expelling me from @uklabour - particularly on a day leadership finally seems to be moving to the right place on Brexit, not least thanks to tactical voting by party members, including MPs, councillors and peers who back @peoplesvote_uk . — Alastair PEOPLE’S VOTE Campbell (@campbellclaret) 28. května 2019

"Podpora jiné politické strany nebo kandidáta je neslučitelná s členstvím ve straně," komentovala svůj krok Labouristická strana. Campbell se proti rozhodnutí odvolal a uvedl, že v minulosti ve stejných případech mnohokrát nedošlo k postihu členů. Aktuální přístup podle něj také kontrastuje s érou premiéra Blaira, který údajně i pod tlakem odmítl zakročit mimo jiné proti dnešnímu lídrovi Jeremymu Corbynovi, jenž "opakovaně v parlamentu hlasoval proti Labouristické straně".

"Je těžké nepoukázat na rozdíl proti tomu, jak se řeší případy antisemitismu," pokračoval Campbell. V podobném duchu záležitost komentoval moderátor televize ITV Robert Peston, podle něhož "je to maximálně podivný vzkaz", jestliže labouristé takto rychle vyloučí člena za podporu jiné strany, ale "trvá jim věčnost, než vyloučí údajné antisemity".

In decades covering politics, I have never known anyone as obsessively tribally Labour as ⁦@campbellclaret⁩. Expelling him so rapidly for voting LibDem, even though he did not promote what he was doing, while taking ages to expel alleged... https://t.co/uHQkOwKiFz — Robert Peston (@Peston) 28. května 2019

Poslankyně a bojovnice proti antisemitismu v Labouristické straně Margaret Hodgeová řekla, že labouristé "vůbec nemají srovnané priority". Podle další poslankyně Jess Phillipsové byl Campbell vyloučen "rychleji než muž, který mi vyhrožoval smrtí a rychleji než muž v mé lokální buňce, který popíral holokaust". Dodala, že oba mají prozatím členství ve straně pozastavené.

Campbell byl před vstupem do politiky novinářem a do týmu pozdějšího premiéra Blaira se dostal v roce 1994. Jako jeho hlavní mediální poradce působil do roku 2000. Po odchodu z vládních kruhů začal veřejně hovořit o svých problémech s alkoholem a depresí a aktuálně spolupracuje s několika charitami, napsal zpravodajský web BBC.