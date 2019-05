Politická sebevražda rozvodovou smlouvou, možní nástupci Mayové se už pohádali

Premiérka Theresa Mayová třikrát neuspěla ve snaze prosadit v britském parlamentu brexitovou dohodu vyjednanou loni s Bruselem, ohlášený čtvrtý pokus nakonec vzdala a minulý pátek oznámila, že 7. června opustí funkci vůdkyně konzervativců; poté, co bude nalezen její nástupce, odejde i z čela britského kabinetu. Do souboje o její nástupnictví se přihlásilo již deset konzervativních politiků. Zatím posledním z nich se dnes stal poslanec a níže postavený člen vlády Kit Malthouse.

Hlavní spor se nyní mezi kandidáty vede o to, jak moc by brexit bez dohody Británii poškodil. Johnson, který je považován za favorita klání, bývalá ministryně práce Esther McVeyová či exministr pro brexit Dominic Raab už prohlásili, že Británie musí EU opustit v termínu, který je nyní stanoven na 31. října, i kdyby to mělo být bez dohody.

Proti nim se dnes podle očekávání postavil současný ministr zahraničí Jeremy Hunt. Je přesvědčen, že Konzervativní strana by spáchala "politickou sebevraždu", kdyby dopustila brexit bez dohody. Po neřízeném odchodu z EU by totiž podle něj následovaly předčasné volby, ve kterých by mohli zvítězit opoziční labouristé a jejich předseda Jeremy Corbyn by byl "do Vánoc v Downing Street číslo deset".

Podle šéfa britské diplomacie je nyní třeba, aby britská vláda sestavila nový tým, který by s Bruselem vyjednal novou "rozvodovou smlouvu". Členy týmu by podle něj měli být i přední zastánci tvrdého brexitu a členové severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), kteří třikrát hlasovali proti dohodě vyjednané premiérkou Mayovou. Takový tým by podle Hunta vyjednavače EU ujistil, že nalezený kompromis najde v parlamentu většinovou podporu.

Evropská unie ovšem dlouhodobě odmítá, že by bylo možné o brexitové dohodě znovu jednat a připouští změny pouze v politické deklaraci o budoucí podobě vzájemných vztahů.

Exministryně McVeyová, která vládu premiérky Mayové opustila kvůli nesouhlasu s její představou o brexitu, dnes s odkazem na Huntova slova uvedla, že "politickou sebevraždou" by bylo, kdyby Británie 31. října EU neopustila.

Ani k jednomu z táborů se nepřidal Kit Malthouse, který se dnes stal již desátým uchazečem o funkci lídra konzervativců. "Ti lidé, kteří říkají, že brexit bez dohody by byla katastrofa, i ti lidé, kteří říkají, že to bude procházka růžovým sadem, se mýlí - je to někde uprostřed," řekl.