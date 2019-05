Litva vyhostila šéfa propagandistického webu Sputnik

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Litevské úřady dnes vyhostily šéfredaktora místní redakce ruského propagandistického webu Sputnik, označily ho za nežádoucí osobu a zakázaly mu vstup na území státu po dobu pěti let. Oznámila to baltská agentura BNS. Šéfredaktor Marat Kasem, který má lotyšské občanství, byl eskortován do Rigy.